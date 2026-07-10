Elektrikli Araç Talebi Artıyor

Benchmark Mineral Intelligence verilerine göre, elektrikli araçlara küresel talep haziranda üst üste dördüncü ayında artış gösterdi. Batarya elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç tescilleri yıllık yüzde 7 artarak 2 milyon adede çıktı. Yılın ilk yarısındaki hacim yüzde 2 arttı.

Avrupa'da tesciller yüzde 31 artışla yaklaşık 530 bin adede ulaşarak haziran ayı rekoru kırdı. Çin'de tesciller yüzde 11 gerileyerek yaklaşık 1 milyon araca indi. Kuzey Amerika'da ise ABD'deki teşviklerin sona ermesiyle tesciller yüzde 13 düştü. Zayıf iç talep nedeniyle Çinli üreticiler yurt dışına yöneliyor.