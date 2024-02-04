Elektronik kelepçe takılı olan kadın, kocasının bıçaklı saldırısına uğradı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde elektronik kelepçeyle uzaklaştırma kararı olan boşanma aşamasındaki eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan T.Ç, kayıplara karışan kocasının kendisini ölümle tehdit ettiği suçlamasıyla polise başvurdu.

İzmir'de kamu kurumu personeli olan 42 yaşındaki T.Ç. 19 yıllık eşi Ö.Ç'ye nisan ayında boşanma davası açtı. Aile mahkemesi, Ö.Ç hakkında uzaklaştırma kararı aldı. Ancak süreç içinde Ö.Ç'ye uzaklaştırma kararını 2 kez ihlal ettiği gerekçesiyle elektronik kelepçe takıldı.

Elektronik kelepçeyi 25 Ocak'ta kırarak eşinin yaşadığı eve gelen Ö.Ç, kendisini polis gibi tanıtarak açtırdığı kapıdan eve girerek eşine bıçakla saldırdı. Yaralanan T.Ç, kendisini ölümle tehdit ederek kaçan eşi hakkında yeniden suç duyurusunda bulundu.

T.Ç, AA muhabirine, Ö.Ç'nin olayın üzerinden geçen 8 gün geçmesine rağmen bulunamadığını, hayatından endişe ettiğini belirterek, "Canımdan olabilirdim. Polis arıyor ama hiçbir şey beni rahatlatmıyor. Psikolojim çok kötü, her zil çaldığında yüreğim ağzımda. Pansumana korka korka gittim. Tansiyonum düştü. Sokağa çıkmaya korkuyorum. Yakalanmadan bana rahat yok. Bir an önce yakalanmasını istiyorum. Ben yıllardır bu tür vakalarda kadınlara destek oldum. Ama kendimi koruyamadım." dedi.