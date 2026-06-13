Elif Naz Kara\'dan Brezilya\'da Çifte Başarı

BEYKOZ Üniversitesi, okulun Havacılık Yönetimi İngilizce Programı öğrencisi ve milli sporcu Elif Naz Kara'nın, Brezilya'da düzenlenen 2026 FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'nda iki ayrı kategoride dünya ikincisi olarak çifte başarıya imza attığını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada "Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından 8-13 Haziran tarihleri arasında Brezilya'nın başkenti Brasília'da gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'den 51 üniversite sporcusu yer alırken; yaklaşık 50 ülkeden bin 500'e yakın sporcu madalya mücadelesi verdi. Elif Naz Kara, Wushu Taolu Kadınlar Nanquan ve Kadınlar Nandao kategorilerinde sergilediği performansla iki gümüş madalya kazanarak hem Türkiye'yi hem de Beykoz Üniversitesini uluslararası arenada başarıyla temsil etti" denildi.

Daha önce Balkan Şampiyonası'nda elde ettiği çifte şampiyonlukla dikkat çeken Elif Naz Kara'nın, Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası ve ÜNİLİG kapsamında elde ettiği derecelerle milli takımın önemli sporcuları arasında yer aldığı kaydedildi. Son olarak ÜNİLİG Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda Opsiyonel Nanquan, Opsiyonel Nandao ve Dadao kategorilerinde üç altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu olan Kara'nın, bu başarısıyla FISU Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiği bildirildi.

'AKADEMİK GELİŞİMİ SPORLA DESTEKLİYORUZ'

Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay başarı ile ilgili şunları söyledi:

"Öğrencimiz Elif Naz Kara'nın aynı dünya şampiyonasında iki ayrı kategoride elde ettiği çifte dünya ikinciliği, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı; disiplinli çalışmanın, azmin ve kararlılığın somut bir sonucudur. Elif Naz Kara'nın akademik yaşamını üst düzey spor kariyeriyle birlikte başarıyla sürdürmesi, üniversitemizin öğrencilerini çok yönlü gelişimleri doğrultusunda destekleyen yaklaşımının da güçlü bir göstergesidir. Öğrencilerimizin uluslararası arenada neler başarabileceğini ortaya koyan bu sonuç, gençlerimiz için ilham verici bir örnektir. Elif Naz'ı yürekten tebrik ediyor, uluslararası arenada ülkemizi ve üniversitemizi gururlandırmaya devam edeceğine inanıyor, başarılarının artarak sürmesini diliyorum."

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Çin dövüş sanatlarının performans odaklı disiplinlerinden biri olan Wushu Taolu'da sporcular; teknik yeterlilik, güç, denge, koordinasyon ve artistik performans kriterleri üzerinden değerlendirilmektedir. Elif Naz Kara'nın dünya ikincisi olduğu Nanquan, güçlü ve patlayıcı tekniklerin ön plana çıktığı, Çin dövüş sanatlarının güney ekolünü temsil eden bir disiplin olarak öne çıkarken; Nandao ise güney kılıcıyla icra edilen, hız, teknik hakimiyet ve estetik bütünlüğün birlikte değerlendirildiği yüksek beceri gerektiren bir branş olarak dikkat çekmektedir. Beykoz Üniversitesi, öğrencilerinin akademik başarılarının yanı sıra ulusal ve uluslararası spor arenasında elde ettikleri derecelerle adından söz ettirmeye devam etmektedir."