Elif Naz Kara'dan Brezilya'da Çifte Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elif Naz Kara'dan Brezilya'da Çifte Başarı

Elif Naz Kara\'dan Brezilya\'da Çifte Başarı
13.06.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz Üniversitesi öğrencisi Elif Naz Kara, FISU Dünya Şampiyonası'nda iki gümüş madalya kazandı.

BEYKOZ Üniversitesi, okulun Havacılık Yönetimi İngilizce Programı öğrencisi ve milli sporcu Elif Naz Kara'nın, Brezilya'da düzenlenen 2026 FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'nda iki ayrı kategoride dünya ikincisi olarak çifte başarıya imza attığını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada "Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından 8-13 Haziran tarihleri arasında Brezilya'nın başkenti Brasília'da gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'den 51 üniversite sporcusu yer alırken; yaklaşık 50 ülkeden bin 500'e yakın sporcu madalya mücadelesi verdi. Elif Naz Kara, Wushu Taolu Kadınlar Nanquan ve Kadınlar Nandao kategorilerinde sergilediği performansla iki gümüş madalya kazanarak hem Türkiye'yi hem de Beykoz Üniversitesini uluslararası arenada başarıyla temsil etti" denildi.

Daha önce Balkan Şampiyonası'nda elde ettiği çifte şampiyonlukla dikkat çeken Elif Naz Kara'nın, Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası ve ÜNİLİG kapsamında elde ettiği derecelerle milli takımın önemli sporcuları arasında yer aldığı kaydedildi. Son olarak ÜNİLİG Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda Opsiyonel Nanquan, Opsiyonel Nandao ve Dadao kategorilerinde üç altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu olan Kara'nın, bu başarısıyla FISU Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiği bildirildi.

'AKADEMİK GELİŞİMİ SPORLA DESTEKLİYORUZ'

Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay başarı ile ilgili şunları söyledi:

"Öğrencimiz Elif Naz Kara'nın aynı dünya şampiyonasında iki ayrı kategoride elde ettiği çifte dünya ikinciliği, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı; disiplinli çalışmanın, azmin ve kararlılığın somut bir sonucudur. Elif Naz Kara'nın akademik yaşamını üst düzey spor kariyeriyle birlikte başarıyla sürdürmesi, üniversitemizin öğrencilerini çok yönlü gelişimleri doğrultusunda destekleyen yaklaşımının da güçlü bir göstergesidir. Öğrencilerimizin uluslararası arenada neler başarabileceğini ortaya koyan bu sonuç, gençlerimiz için ilham verici bir örnektir. Elif Naz'ı yürekten tebrik ediyor, uluslararası arenada ülkemizi ve üniversitemizi gururlandırmaya devam edeceğine inanıyor, başarılarının artarak sürmesini diliyorum."

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Çin dövüş sanatlarının performans odaklı disiplinlerinden biri olan Wushu Taolu'da sporcular; teknik yeterlilik, güç, denge, koordinasyon ve artistik performans kriterleri üzerinden değerlendirilmektedir. Elif Naz Kara'nın dünya ikincisi olduğu Nanquan, güçlü ve patlayıcı tekniklerin ön plana çıktığı, Çin dövüş sanatlarının güney ekolünü temsil eden bir disiplin olarak öne çıkarken; Nandao ise güney kılıcıyla icra edilen, hız, teknik hakimiyet ve estetik bütünlüğün birlikte değerlendirildiği yüksek beceri gerektiren bir branş olarak dikkat çekmektedir. Beykoz Üniversitesi, öğrencilerinin akademik başarılarının yanı sıra ulusal ve uluslararası spor arenasında elde ettikleri derecelerle adından söz ettirmeye devam etmektedir."

Kaynak: DHA

Dünya Şampiyonası, Etkinlikler, Havacılık, Brezilya, Elif Naz, Eğitim, Güncel, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elif Naz Kara'dan Brezilya'da Çifte Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Doğan’ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı Evinden neler çıktı neler Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Abdallar’dan A Milli Takım’a Dünya Kupası marşı Abdallar'dan A Milli Takım'a Dünya Kupası marşı
Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı
Çıralı’daki 52 yıllık soruna yasal çözüm Çıralı'daki 52 yıllık soruna yasal çözüm
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı

10:15
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi
10:13
Mansur Yavaş’ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek
10:03
Maçtan çok onlar konuşuluyor Dün geceyi sallayan ikili
Maçtan çok onlar konuşuluyor! Dün geceyi sallayan ikili
09:46
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
09:46
Yıllık izin hesabı sil baştan Artık o günler dahil edilemeyecek
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
09:42
LGS’ye dakikalar kala kriz Öğrencileri okul bahçesine almadılar
LGS'ye dakikalar kala kriz! Öğrencileri okul bahçesine almadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 11:15:06. #7.13#
SON DAKİKA: Elif Naz Kara'dan Brezilya'da Çifte Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.