Elitaş'tan AA'ya Kutlama

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı.

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünya siyasetinde art arda yaşanan gelişmelerin ve birçok bölgede yeniden alevlenen sıcak çatışmaların, doğru haber alma hakkı, ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışı, basın ahlakı, vicdani sorumluluk ve özgürlük fikrinin, küresel düzenin en hayati dinamikleri arasında yer aldığını gösterdiğini belirtti.

Böylesine kritik bir dönemde, kural ve hukuk tanımaz ihlallerin arttığı, hakikatin zaman zaman gölgelenmek istendiği bir ortamda dahi görevini büyük bir cesaret ve fedakarlıkla sürdüren AA'nın, üstlendiği tarihi sorumluluğu dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla taşımaya devam ettiğini vurgulayan Elitaş, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele yıllarının imkansızlıkları içinde dahi hakikatin sesini dünyaya duyurma iradesiyle kurulan bu köklü kurumumuz, bugün de bizleri zaman zaman duygulandıran, zaman zaman gururlandıran, zaman zaman düşündüren, fakat her daim hakikatin izini süren tarafsız gazeteciliği ve ilkeli haberciliği şiar edinmiş duruşuyla milletimizin güven kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu anlamlı vesileyle, hakikatin sesi olma sorumluluğunu geçmişten bugüne aynı kararlılıkla taşıyan Anadolu Ajansımızın kuruluş yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor, nice başarılara, nice yeni muvaffakiyetlere ulaşmasını temenni ediyorum."