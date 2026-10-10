Ella Langley'in biletleri tükenen Tulsa konseri güvenlik tehdidiyle iptal edildi - Son Dakika
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Ella Langley'in biletleri tükenen Tulsa konseri güvenlik tehdidiyle iptal edildi

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Ella Langley'in Oklahoma Tulsa'daki biletleri tükenen konseri ciddi güvenlik tehdidi gerekçesiyle iptal edildi. Yerel güvenlik güçleri can güvenliğine yönelik ihbar aldıklarını doğrularken, 27 yaşındaki sanatçı kararın yetkililerin tavsiyesiyle alındığını belirterek özür diledi.

ABD'de ses sanatçısı Ella Langley'in Oklahoma eyaletinde düzenleyeceği konserinin "ciddi güvenlik tehdidi" gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi.

NBC News televizyonunun haberine göre, Langley'in, eyaletin Tulsa kentinde düzenleyeceği ve "biletleri tamamen tükenen" konseri ciddi bir güvenlik tehdidi gerekçesiyle iptal edildi.

Eyaletteki yerel güvenlik güçleri de "konser katılımcılarının can güvenliğini tehdit eden ihbar aldıklarını" doğruladı.

27 yaşındaki sanatçı Langley de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, durumdan dolayı özür diledi ve kararın "yerel yetkililer ve mekan yönetiminin tavsiyesi üzerine alındığını" belirtti.

Langley, paylaşımında, "hayranlarının, mekan çalışanlarının ve ekibinin güvenliğine" dair endişeler taşındığını kaydederek, "Hiç kimseyi tehlikeye atmayı kabul edemem." ifadesini kullandı.

Konserin gerçekleşeceği bölgede bomba imha uzmanları ve devriye polislerinin iki kez yaptığı güvenlik taramasında "tehlike arz eden herhangi bir unsura rastlanmadığı" ifade edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ella Langley'in biletleri tükenen Tulsa konseri güvenlik tehdidiyle iptal edildi - Son Dakika
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