Ellerim Sesin Olsun Projesi'nde İşaret Dili Eğitimleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ellerim Sesin Olsun Projesi'nde İşaret Dili Eğitimleri Başladı

Ellerim Sesin Olsun Projesi\'nde İşaret Dili Eğitimleri Başladı

Eskişehir'de işitme engellilere yönelik işaret dili eğitimi ikinci etaba girdi. 78 kişi katılıyor.

02.01.2025 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen, kamu kurum ve kuruluşlarında işitme engelli bireylerin işlemlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenmesi, iletişim kaynaklı sorunların azaltılması ve hizmet sunumlarında farkındalık oluşturulması hedeflenen Ellerim Sesin Olsun Projesi kapsamında verilen işaret dili eğitimlerinin ikinci etabı başladı.

Projenin ikinci etap eğitimler, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A Blok Toplantı Salonu'nda başladı.

Kentteki 25 kamu kurumu ve kuruluşundan 78 personelin katılacağı, eğitimlerin haftada iki gün gerçekleştirileceği ve mart ayı sonunda tamamlanacak.

Yunus Emre Devlet Hastanesinin güvenlik biriminde çalışan ve projeye gönüllü olarak katılan İsmail Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, işaret dili öğrenerek hem günlük hayatında hem de mesleğinde farkındalık yaratmayı hedeflediğini söyledi.

Sezer, projeyi kurumuna iletilen bir yazıyla öğrendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu proje ilgimi çekti ve gönüllü olarak katılmak istedim. Proje sayesinde işaret dili öğrenerek engelli bireylerimize daha fazla yardımcı olabileceğimize inanıyorum. Daha önce elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorduk, ancak bu eğitimle birlikte dertlerini, sıkıntılarını dinleyebilecek, neler hissettiklerini anlayabilecek ve bizden ne beklediklerini öğrenebileceğiz."

Sezer, işaret dili öğrenmenin bireysel hayatında da önem taşıdığına dikkati çekerek, "Dışarıda birisine adres sormak istediğimde işitme engelli bir birey olabilir. Bu eğitim sayesinde onlarla rahatlıkla iletişim kurabileceğim." dedi.

Türk işaret dili eğitmeni ve tercümanı Sedef Ayhan da eğitimlerin ardından kursiyerlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını vurguladı.

Kamu kurumlarında çalışan personelin işaret dili öğrenmeye olan ilgisinin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Ayhan, "Birinci etap kursiyerlerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu dili kullandıklarına dair geri bildirimler bizi memnun ediyor. Yeni dönemin de başarılı geçeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Eskişehir Valiliği, Yerel Haberler, Engelliler, Güncel, Eğitim, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ellerim Sesin Olsun Projesi'nde İşaret Dili Eğitimleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:58 Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
18:46 Sırrı Süreyya Önder’in elinde dikkat çeken dosya Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
08:31 ABD’de gece kulübüne saldırı En az 11 yaralı var ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
08:20 2025’in ilk galibiyeti Arsenal’den 2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den
08:07 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ronaldo’ya salladı: Onu Fransa’da yerler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler
07:48 Survivor 2025’te ilk eleme adayı belli oldu Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 20:39:11. #1.13#
SON DAKİKA: Ellerim Sesin Olsun Projesi'nde İşaret Dili Eğitimleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.