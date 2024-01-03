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Elmacı Dede, 1 ton elmayı Irak'ta şehit veren birliğe teslim etti - Son Dakika
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Elmacı Dede, 1 ton elmayı Irak'ta şehit veren birliğe teslim etti

Denizli'den yola çıkan 'Elmacı Dede' olarak tanınan Muhammet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki birliğe 1 ton elma götürerek 23 Aralıkta şehit olan askerlere manevi destek oldu. Kanser hastası olan Yılmaz, Şırnak'a 6'ncı gelişiyle askerlerin moralini yükseltmeyi amaçladığını belirtti.

Elmacı Dede, 1 ton elmayı Irak\'ta şehit veren birliğe teslim etti
03.01.2024 - 16:02,
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DENİZLİ'den yola çıkan 'Elmacı Dede' olarak tanınan 74 yaşındaki Muhammet Yılmaz, 1530 kilometre katederek Şırnak'a getirdiği 1 ton elmayı 23 Aralıkta Irak'ın kuzeyinde 6 şehit veren birliğe teslim etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) daha önce düzenlediği operasyonlara destek vermek amacıyla, memleketi Denizli'den yola çıkarak, askerlere elma ve helva götüren, 'Elmacı Dede' olarak bilinen Muhammet Yılmaz, bu kez de Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit operasyonlarında 23 Aralık'ta 6 şehit veren 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'na 1 ton elma getirdi.

Kanser hastası Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmaları ile askerlere manevi destek olmak için yola çıktığını belirterek, "Şırnak'tan Kuzey Irak'ta askerlerimiz var. 6 tane şehit vermiştik orada. O şehitlere taziyede bulunmak ve oradaki üs birliklerimizde kalan askerlerimize elma ikram etmek için, onların hayrına yine Şırnak'tayım. Bu Şırnak'a 6'ncı gelişim. İnşallah gelmeye devam da edeceğim. İlk geldiğimle şimdiki Şırnak çok değişik olmuş. Çok güzel olmuş her şey. Benim amacım askerlerimize manevi motivasyon. Bu amaç ile geldim buraya. 6 şehit verdiğimiz için askerlerimizin moralleri bozulmuştur. Onun için iznimi aldım geldim buraya. Getirdiğim elmaları teslim ettiğimde onlar da Kuzey Irak'taki üs birliklerimize dağıtacaklar. 24 saatlik yoldan 1500 kilometre yol katederek onların gönüllerini fethetmek için şimdi yine Şırnak'tayım" dedi.

Muhammet Yılmaz ileriki günlerde Hakkari'ye de ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Kaynak: DHA
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Muhammet Yılmaz, Denizli, Şırnak, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elmacı Dede, 1 ton elmayı Irak'ta şehit veren birliğe teslim etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elmacı Dede, 1 ton elmayı Irak'ta şehit veren birliğe teslim etti - Son Dakika
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