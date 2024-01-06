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Elmacı Dede, Mehmetçiğe Destek İçin Elma Bağışladı - Son Dakika
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Elmacı Dede, Mehmetçiğe Destek İçin Elma Bağışladı

Muhammet Yılmaz, terörle mücadele eden Mehmetçiklere destek olmak amacıyla yetiştirdiği 30 kasa elmayı Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na teslim etti. Milli Savunma Bakanlığı, Elmacı Dede'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Elmacı Dede, Mehmetçiğe Destek İçin Elma Bağışladı
06.01.2024 - 13:04,
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, terörle mücadele eden Mehmetçiğe destek için bahçesinde yetiştirdiği 30 kasa elmayı Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na teslim eden Muhammet Yılmaz'ın ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Elmacı Dede'ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

? Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Muhammet Yılmaz'ın ziyaretine ilişkin fotoğraflar paylaşılarak, şöyle denildi:

"Çevresinde 'Elmacı Dede' olarak bilinen Muhammet Yılmaz isimli vatandaşımız, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret ederek Denizli'de bahçesinde yetiştirdiği 30 kasa elmayı manevi destek için bölgede görevli Mehmetçiklerimize teslim etti. Her zaman Mehmetçiklerimizin yanında olan Elmacı Dede'ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: DHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Muhammet Yılmaz, Piyade, Şırnak, Güncel, Son Dakika

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