Elmalı'da Aile Sağlığı Merkezi ve KETEM törenle hizmete açıldı - Son Dakika
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Elmalı'da Aile Sağlığı Merkezi ve KETEM törenle hizmete açıldı

Elmalı\'da Aile Sağlığı Merkezi ve KETEM törenle hizmete açıldı
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Antalya'nın Elmalı ilçesinde, İl Sağlık Müdürlüğü, Elmalı Belediyesi ve ATSO iş birliğiyle inşa edilen Sinan-ı Ümmi Aile Sağlığı Merkezi, KETEM ve ATSO Eğitim ve Sağlık Merkezi törenle açıldı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, İl Sağlık Müdürlüğü, Elmalı Belediyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) iş birliğiyle hayata geçirilen Sinan-ı Ümmi Aile Sağlığı Merkezi ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile ATSO Eğitim ve Sağlık Merkezi törenle hizmete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Elmalı Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Şahin, Elmalı'ya kazandırılan tesisin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi açısından önemli bir yatırım olduğunu belirterek, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

ATSO'nun yalnızca üyelerinin mesleki faaliyetleriyle ilgilenen bir kuruluş olmadığını dile getiren Şahin, odanın Antalya'nın gelişimine katkı sağlayan önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Şahin, ATSO'nun kent genelinde eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda birçok çalışmaya destek verdiğini belirterek, "İdeal sivil toplum örgütü budur. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası da bunun Türkiye'deki güzel ve öncü örneklerinden bir tanesidir." dedi.

ATSO tarafından tamamlanan binanın, İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla Aile Sağlığı Merkezi ve KETEM olarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu aktaran Şahin, tesisin Elmalı için önemli bir sağlık yatırımı olduğunu vurguladı.

Kurumlar arası iş birliği vurgusu

Elmalı Belediyesi tarafından tahsis edilen binanın sağlık hizmetlerine kazandırılmasında kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkati çeken Şahin, Elmalı Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve ATSO başta olmak üzere projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

Antalya'nın sağlık hizmetleri bakımından önemli bir noktada bulunduğunu ve sağlık yatırımlarının sürdüğünü belirten Şahin, "Antalya sağlık hizmetleri yönünden çok iyi durumdadır, hızla da daha iyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.

ATSO'dan çevre projelerine destek

Şahin, ATSO'nun çevre alanındaki çalışmalarına da değinerek, Antalya'dan denize ulaşan akarsular yoluyla taşınan atıkların önlenmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Antalya'dan denize dökülen 29 akarsuda atıkların denize ulaşmasını engellemek amacıyla 30'un üzerinde bariyer kurulmasının planlandığını ifade eden Şahin, projenin maliyetinin ATSO tarafından karşılanacağını belirterek oda yönetimine teşekkür etti.

Kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin iş birliği içerisinde hareket etmesinin Antalya'nın gelişimi açısından önem taşıdığını vurgulayan Şahin, kurum ve kuruluşları benzer çalışmalara destek vermeye davet etti.

Konuşmaların ardından Sinan-ı Ümmi Aile Sağlığı Merkezi ve KETEM ile ATSO Eğitim ve Sağlık Merkezi, Vali Şahin ve protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle hizmete açıldı.

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Sivil Toplum, Antalya, Elmalı, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elmalı'da Aile Sağlığı Merkezi ve KETEM törenle hizmete açıldı - Son Dakika

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