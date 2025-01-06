Elon Musk'a İngiltere'den Tepki

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İngiltere Parlamentosundaki Liberal Demokratlar partisinin lideri Ed Davey, ABD'li milyarder Elon Musk'ın ülkesi hakkında hiçbir şey bilmediği halde demokrasisine müdahale ettiğini belirterek, ABD'nin Londra Büyükelçisi Jane Hartley'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını istedi.

İngiltere Parlamentosundaki en büyük üçüncü parti grubu olan Liberal Demokratların lideri Davey, X'ten yaptığı açıklamada, Tesla ve X'in sahibi Musk'ın İngiltere hakkındaki paylaşımlarına tepki gösterdi.

Ed Davey, insanların, Musk'ın ülkesi hakkında hiçbir şey bilmediği halde İngiltere demokrasisine müdahale etmesinden bıktığını belirtti.

Davey, "Artık ABD Büyükelçisi'ni (Hartley) çağırıp, yeni göreve gelen bir ABD yetkilisinin neden İngiliz hükümetinin devrilmesini önerdiğini sormanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Bu tehlikeli ve sorumsuz söylemin, İngiltere'nin, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump yönetimine güvenemeyeceğinin bir başka kanıtı olduğunu savunan Davey, "Avrupa'daki müttefiklerimizle ticaret ve güvenlik bağlarını yeniden inşa etmek ulusal çıkarlarımız gereğidir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı, Elon Musk'ı "yalan ve yanlış bilgi yaymakla" suçladı

Elon Musk, son dönemde sadece İngiltere ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı değil diğer bazı Avrupalı siyasetçileri de hedef alan çok sayıda paylaşımda bulunmuştu.

Starmer, bu paylaşımlara ilişkin gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara verdiği yanıtta, isim vermeden Elon Musk'ı işaret ederek "yalan ve yanlış bilgi yaydığını" bildirmişti.