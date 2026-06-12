Elon Musk'a Protesto: SpaceX Halka Arzı İtirazı - Son Dakika
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Elon Musk'a Protesto: SpaceX Halka Arzı İtirazı

12.06.2026 13:04
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Times Meydanı'ndaki aktivistler, SpaceX'in halka arzını ve Grok uygulamasını protesto etti.

ABD'nin New York şehrindeki Times Meydanı'nda aktivistler, iş insanı Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin halka arz edilmesini protesto etti.

ABD merkezli yayın yapan Business Insider sitesinin haberine göre, SAIN adlı aktivist grubun düzenlediği eylemde aktivistler, şişme Musk figürü ve yapay zeka uygulaması Grok'un çocuklara yönelik "cinsel içerik ürettiğini" öne süren bir pankart taşıdı.

Göstericiler, protestonun amacını yatırımcıları Grok'la bağlantılı riskler konusunda uyarmak olarak tanımlarken Musk'ın "tehlikeli ve sömürücü bir yapay zeka" inşa ettiğini ve SpaceX'in halka arzı aracılığıyla bu sorumluluğu kamuya açık yatırımcılara da yüklediğini ileri sürdü.

Ayrıca göstericiler, hissedarların Grok'la ilgili davalar, soruşturmalar ve para cezalarına maruz kalabileceği uyarısında bulundu.

Musk, daha önce uygulamanın yasa dışı amaçlarla kullanılmasından kendisinin sorumlu tutulamayacağını savunmuştu.

SpaceX'in halka arzıyla Musk, dünyanın ilk trilyon dolarlık servete sahip ismi oldu

SpaceX, 555,6 milyon adet A Sınıfı hissesini 135 dolardan fiyatlandırarak borsada yaklaşık 75 milyar dolar topladı. Böylece SpaceX, tarihin en büyük halka arzını gerçekleştirmiş oldu.

Musk, böylece sahibi olduğu şirketler SpaceX ve Tesla'nın da piyasa değeri esas alındığında "kağıt üzerinde" dünyanın ilk trilyon dolarlık servete sahip kişisi konumuna yükseldi.

Ancak bu rakam büyük ölçüde teorik nitelik taşıyor; hisselerin işlem görmeye başlamasının ardından SpaceX'in piyasa değerine ve Tesla hisse fiyatına bağlı olarak önemli ölçüde değişebilecek.

Kaynak: AA

Times Meydanı, Elon Musk, Teknoloji, Ekonomi, Spacex, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elon Musk'a Protesto: SpaceX Halka Arzı İtirazı - Son Dakika

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