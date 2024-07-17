Elon Musk, SpaceX ve X Firmalarının Merkezlerini Texas'a Taşıyacak

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Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, SpaceX ve X firmalarının merkezlerini California'dan Texas'a taşıyacağını açıkladı.

Musk'ın bu kararı, California Valisi Gavin Newsom'ın, eyaletteki öğretmenlerin, çocuğun izni olmadan cinsiyet kimliği bilgilerinin ebeveynleriyle paylaşmasını yasaklayan yasayı imzalamasının ardından geldi.

Musk, X'te yaptığı paylaşımda, Vali Newsom'ın kararının "bardağı taşıran son damla" olduğunu ifade ederek, SpaceX 'in California eyaletinin Hawthorne bölgesinde bulunan merkezini, Texas'taki Starbase bölgesine taşıyacağını bildirdi.

Bu ve bundan önceki pek çok yasanın hem aileleri hem de şirketleri tehdit ettiğini açıklayan Musk, bu tür yasaların, çocuklarını korumak isteyen aile ve şirketleri California'yı terk etmeye zorlayacağını önceden Newsom'a açıkça belirtmiş olduğunu aktardı.