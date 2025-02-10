Elon Musk'tan FEMA'ya Sert Eleştiri - Son Dakika
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Elon Musk'tan FEMA'ya Sert Eleştiri

Musk, FEMA'nın düzensiz göçmenler için 59 milyon dolar harcadığını suçladı, fonlar geri talep edilecek.

10.02.2025 15:16
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ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk, Federal Acil Durum Yönetim Kurumunun (FEMA) "düzensiz göçmenlerin konaklaması için New York'ta lüks otellere 59 milyon dolar gönderdiğini" öne sürdü.

Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda FEMA'nın harcamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elon Musk, "DOGE ekibi, FEMA'nın düzensiz göçmenlerin konaklaması için New York'taki lüks otellere geçen hafta 59 milyon dolar gönderdiğini tespit etti." ifadesini kullandı.

Bu paranın gönderilmesinin "yasaları ihlal ettiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kararnamesine itaatsizlik teşkil ettiğini" savunan Musk, gönderilen paranın Amerika'da felaketler için harcanması gerektiğini savundu.

Musk, "Bugün, bu fonların tazmin edilmesi için bir tahsil talebi oluşturulacak." ifadesini kullandı.

"FEMA'dan kurtulmaya 'Evet' derdim"

Öte yandan, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, konuk olduğu CNN'in "State of the Union" programında FEMA'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın "FEMA'dan kurtulmaya" yönelik açıklamalarını desteklediğini dile getiren Noem, "Bugünkü haliyle var olan FEMA'dan kurtulmaya 'Evet' derim." diye konuştu.

Noem, 2024'te ABD'yi vuran Helene Kasırgası ve ocak ayındaki Los Angeles yangınları gibi durumlarda fonlara ve mali desteğe "halen ihtiyaç olduğunu" söyleyerek, "Ancak bunun nasıl kullanılacağı kararı yerel yetkililere bırakılmalı. Böylece daha hızlı kullanılabilir." dedi.

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bulunuyor.

Trump'tan "FEMA" adımı

Trump, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada eyaletlerdeki doğal felaketlere FEMA'nın daha az dahil olmasını istediklerini belirterek, "FEMA'yı kökten değiştirme ve elden geçirme sürecini başlatmak veya belki de FEMA'dan kurtulmak için bir emir imzalayacağım. Açıkçası, FEMA'nın iyi olmadığını düşünüyorum." demişti.

Daha sonra Trump, FEMA hakkında "siyasi taraf tuttuğuna ilişkin endişeler olduğu" ve bu kurumun düzensiz göçmenler için "para harcadığına" ilişkin ifadelerin yer aldığı başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kararnamede, "radikal bir değişime" ihtiyaç olup olmadığına karar verilmesi amacıyla FEMA'nın inceleneceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Göçmenler, Elon Musk, New York, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elon Musk'tan FEMA'ya Sert Eleştiri - Son Dakika

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