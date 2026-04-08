Elon Musk, OpenAI Yönetimine Karşı Yasal Savaşını Mahkemeye Taşıyor
Elon Musk, OpenAI Yönetimine Karşı Yasal Savaşını Mahkemeye Taşıyor

08.04.2026 15:50
Yapay zeka şirketi OpenAI'ın CEO'su Sam Altman ve Başkanı Greg Brockman'a karşı Elon Musk tarafından açılan davada, Musk, şirketin yönetim kadrosundan çıkarılmalarını talep ediyor. Musk, OpenAI'a yaptığı bağışın dolandırıcılıkla alındığını iddia ediyor.

Yapay zeka dünyasının en büyük yasal savaşlarından biri bu ayın sonlarında mahkemeye taşınıyor. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, yapay zeka şirketi OpenAI'ın CEO'su Sam Altman ve Başkanı Greg Brockman'ın şirketin yönetim kadrosundaki görevlerinden alınması için harekete geçti. Salı günü sunulan yasal dosyada Musk'ın avukatları, bir yargıç ve jürinin Altman ve OpenAI'ın müvekkillerini dolandırdığına karar vermesi halinde bu taleplerini ayrıntılı olarak ortaya koydu.

Musk, 2024 yılında açtığı davada, yaklaşık on yıl önce kurulmasına katkıda bulunduğu OpenAI'ın kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kalacağı vaatleriyle kendisini 38 milyon dolar bağışlaması için manipüle edildiğini iddia etmişti. İki taraf o tarihten bu yana yasal savaşlar ve kamuoyu önünde sözlü çatışmalar yaşıyor. Salı günkü dosyada Musk'ın avukatları, Altman'ın OpenAI yönetim kurulundan ve Brockman'ın yönetim kadrosundan çıkarılmasını talep edeceklerini belirtti, ayrıca şirketin yeniden gerçek bir kâr amacı gütmeyen kuruluş olmasını istediklerini açıkladı.

OpenAI, bu gelişmeye sert bir yanıt vererek Musk'ı 'kâr amacı gütmeyen OpenAI Vakfı'na yönelik saldırılarında tutum değiştirmekle' suçladı ve davayı ego, kıskançlık ve taciz kampanyası olarak nitelendirdi. Musk, 2015'te OpenAI'ı kâr amacı gütmeyen olarak kurmuş, ancak 2018'de ayrılmış ve 2023'te rakip şirket xAI'yi kurmuştu. Davanın jüri seçimi 27 Nisan'da Kaliforniya'da başlayacak.

Duruşma öncesinde OpenAI, Musk'ın Meta CEO'su Mark Zuckerberg ile koordineli çabalar da dahil şirkete saldırdığını iddia ederek soruşturma talep etti. Musk'ın avukatları ise ocak ayındaki bir dosyada, müvekkillerinin OpenAI ve Microsoft'tan 134 milyar dolara kadar tazminat alması gerektiğini belirtmiş, bu tutarı haksız kazanç olarak nitelendirmişti. Salı günkü dosyada, tüm haksız kazançların OpenAI Vakfı'na iade edilmesi talep edildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Elon Musk, OpenAI Yönetimine Karşı Yasal Savaşını Mahkemeye Taşıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Elon Musk, OpenAI Yönetimine Karşı Yasal Savaşını Mahkemeye Taşıyor - Son Dakika
