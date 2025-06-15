ELSİS, Endonezya ile Havacılık Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
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ELSİS, Endonezya ile Havacılık Anlaşması İmzaladı

ELSİS, Endonezya ile Havacılık Anlaşması İmzaladı
15.06.2025 12:17
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ELSİS, PTDI ile güç sistemleri geliştirmek için işbirliği yapacak, iki ülke arasında savunma ortaklığı kurulacak.

Türk savunma ve havacılık sanayilerinde faaliyet gösteren ELSİS, Endonezya merkezli PTDI tarafından üretilen N219 ve CN235 uçakları için özel güç dağıtım birimleri ve güç elektroniği ürünleri geliştirmeye hazırlanıyor.

Savunma ve havacılık başta olmak üzere endüstriyel uygulamalar ve telekomünikasyon uygulamaları için güç elektroniği cihazları geliştiren, tasarlayan ve üreten ELSİS, bu kabiliyetlerini yurt dışında yeni kullanıcılarla buluşturmak için çaba harcıyor.

ELSİS, bu kapsamda Endonezya'nın havacılık sektörünün lideri PTDI ile Indo Defence 2025 fuarında önemli bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu doğrultuda, Türkiye'nin askeri standartlara uygun güç sistemleri geliştirme kabiliyetinin, Endonezya'nın yerli havacılık üretim yetkinlikleriyle birleştirerek iki ülke arasında savunma sanayisinde yeni bir ortaklık hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

ELSİS ve PTDI, PTDI tarafından üretilen N219 ve CN235 uçakları için özel olarak tasarlanacak güç dağıtım birimleri ve güç elektroniği ürünleri üzerinde işbirliği yapacak. Bu ürünler, söz konusu uçakların ihtiyaçlarına göre sıfırdan geliştirilecek ve tamamen yeni tasarımlar olacak. ELSİS, daha önce farklı projeler için benzer güç elektroniği ürünlerini başarıyla tasarlayıp teslim etmiş olsa da bu anlaşma kapsamında üretilecek sistemler, N219 ve CN235 uçaklarının spesifik gereksinimlerine uygun olarak özelleştirilecek.

Uçaklarda güce yön veriyor

Güç dağıtım birimleri ve güç elektroniği ürünleri, modern uçakların enerji yönetim sistemlerinin temel taşlarını oluşturuyor. Bu sistemler, uçakların aviyonik sistemleri, navigasyon ekipmanları, iletişim cihazları ve diğer kritik bileşenleri için kesintisiz, güvenilir ve verimli enerji sağlıyor. Özellikle askeri standartlara uygun olarak tasarlanan bu birimler, uçakların zorlu operasyonel koşullar altında dahi yüksek performans sergilemesine olanak tanıyor.

Güç dağıtım birimleri, uçağın farklı sistemlerine enerji dağıtımını düzenliyor, enerji akışını optimize ediyor ve sistem güvenilirliğini artırıyor. N219 ve CN235 gibi uçaklarda, bu birimler, hem sivil hem de askeri görevlerde kritik öneme sahip bulunuyor. Örneğin, kargo taşımacılığı, arama kurtarma veya askeri lojistik gibi farklı senaryolarda enerji sürekliliği sağlıyor.

Güç elektroniği ürünleri, uçakların elektrik sistemlerinde enerji dönüşümünü ve yönetimini gerçekleştiriyor. Bu sistemler, enerji verimliliğini artırarak yakıt tüketimini azaltıyor ve uçakların çevresel ayak izini küçültüyor. Aynı zamanda yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık sunarak uçuş güvenliğini destekliyor.

ELSİS'in bu alandaki uzmanlığı, PTDI'nin N219 ve CN235 uçaklarının performansını artırarak Endonezya'nın yerli üretim kabiliyetlerini güçlendirecek. N219, bölgesel taşımacılıkta kullanılan çok amaçlı bir uçak olarak öne çıkarken, CN235, hem sivil hem de askeri görevlerde geniş bir kullanım alanına sahip. ELSİS'in sağlayacağı güç sistemleri, bu uçakların operasyonel kabiliyetlerine ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücüne katkıda bulunacak.

ELSİS'in daha önce farklı müşteriler için sıfırdan tasarlayıp teslim ettiği güç elektroniği ürünlerinden edindiği deneyim, bu proje için önemli referans oluşturuyor. Anlaşma, iki ülke arasında teknoloji transferi ve ortak üretim fırsatlarını da beraberinde getirecek.

Kaynak: AA

Endonezya, Havacılık, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

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