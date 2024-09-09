Bunlar nasıl karı koca? Biri otomobili hurdaya çevirdi, diğeri evi yaktı

Murat Yılmaz:

çocuk babasının emanet aldığı arabayı çarpıyor, adam da haliyle sinirleniyor. bunun üzerine anne, her kötü annenin yaptığı gibi çocuğuna sahip çıkıyor. üstüne bir de arabayı parçalıyor. adam da başlarım böyle işe diyerek evi ateşe veriyor. adam hem mağdur hem de haklı