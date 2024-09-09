Bunlar nasıl karı koca? Biri otomobili hurdaya çevirdi, diğeri evi yaktı - Son Dakika
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Bunlar nasıl karı koca? Biri otomobili hurdaya çevirdi, diğeri evi yaktı

Bunlar nasıl karı koca? Biri otomobili hurdaya çevirdi, diğeri evi yaktı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde oğulları emanet otomobille kaza yapan çift arasında tartışma çıktı. Kadın, otomobile taş ve sopayla zarar verirken, kocası da sinirlenip birlikte yaşadıkları 2 katlı evi yaktı.

09.09.2024 16:12
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Sakarya'da oğulları emanet otomobille kaza yapan çift arasında çıkan tartışma sonucunda kadın otomobile zarar verirken koca da sinirlenip birlikte yaşadıkları evi yaktı.

Emanet otomobil kavgası: Kadın otomobile zarar verirken koca evi yaktı

KADIN ARABAYA ZARAR VERDİ, EŞİ EVİ YAKTI

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö.'nün arkadaşından emanet aldığı 54 EL 226 plakalı otomobili habersiz alan oğulları, küçük çaplı kazaya karıştı. Eve geldiğinde otomobili hasarlı gören M.Ö. ile aile bireyleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö.'nün eşi Z.Ö., sopa ve taşlarla otomobile zarar verdi. Otomobilin farları, camları, kaputu ve tamponlarında hasar oluşurken, M.Ö. de eşine öfkelenip birlikte yaşadıkları 2 katlı evi ateşe verdi.

Emanet otomobil kavgası: Kadın otomobile zarar verirken koca evi yaktı

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde zarar oluştu. Öfkeli çift, polis tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bunlar nasıl karı koca? Biri otomobili hurdaya çevirdi, diğeri evi yaktı - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Gakko 23: Ekonomi kriz diyecek bir tane yorumcu yok mu tayyip suçlu diyen yok mu şimdi 36 21 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: bravo yigitler siz neymissiniz be ekonomik bunalım olabilir 14 5 Yanıtla
  • Sami Göksu: hay maşallah 15 0 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: çocuk babasının emanet aldığı arabayı çarpıyor, adam da haliyle sinirleniyor. bunun üzerine anne, her kötü annenin yaptığı gibi çocuğuna sahip çıkıyor. üstüne bir de arabayı parçalıyor. adam da başlarım böyle işe diyerek evi ateşe veriyor. adam hem mağdur hem de haklı 14 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş işte... 11 0 Yanıtla
  • Aslan Yiğit: nasılsa evde arabada kendilerinin değil 0 0 Yanıtla

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