Emek Partisi Genel Başkanı Aslan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı: "Ne Çocuklara Bayram Ne Halk Egemen"

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "Ne çocuklara bayram ne halk egemen. Çocuklara bayram yok. Son 12 yılda en az 852 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor. Çocukların güvende olduğu, istismara uğramadığı, çalışırken ölmediği, işçi ve emekçilerin sömürülmediği, halkın egemen olduğu demokratik bir ülkeyi mücadelemizle hep birlikte kuracağız" dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı. Aslan, şunları kaydetti:

"Ne çocuklara bayram ne halk egemen! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı… Gerçekler ortada! Çocuklara bayram yok! Son 12 yılda en az 852 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor. 2 milyon 210 bin çocuk okula gidemiyor. 2025'te 20 bin 956 çocuk istismarı suçu işlendi Halk da egemen değil! Hatay Milletvekili Can Atalay hala hukuksuz şekilde cezaevinde. Yerel seçimlerden sonra 31 belediye başkanı görevden alındı. 13 belediye kayyımlar eliyle gasp edildi. Operasyonlarla 3 belediyenin yönetimi değiştirildi. 5 milyon 440 bin 250 kişi seçmediği temsilciler eliyle yönetiliyor. Çocukların güvende olduğu, istismara uğramadığı, çalışırken ölmediği, işçi ve emekçilerin sömürülmediği, halkın egemen olduğu demokratik bir ülkeyi mücadelemizle hep birlikte kuracağız."