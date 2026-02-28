Emek Partisi'nden ABD ve İsrail'e Tepki - Son Dakika
Son Dakika Logo

Emek Partisi'nden ABD ve İsrail'e Tepki

28.02.2026 14:58
EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, İran'a yönelik saldırılara karşı birleşik mücadele çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin olarak, "Hedef yalnızca rejim değil; İran halkının özgürlük ve demokrasi arayışıdır. Tüm bu gelişmeler açıkça göstermektedir ki; ABD emperyalizminin koçbaşı Siyonist İsrail ve bölgedeki işbirlikçi iktidarlara karşı mücadele büyütülmelidir" ifadesini kullandı.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin olarak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emperyalist barbarlığa, Siyonist saldırganlığa ve işbirlikçi yönetimlere karşı birleşik mücadeleye. ABD ve Siyonist İsrail, Ortadoğu'da halkların iradesini kırmak, bölgeyi boyunduruk altına almak, doğal kaynakları talan etmek ve tekellere sınırsız sömürü alanları açmak için saldırılarını sürdürüyor" dedi.

Aslan, şunları kaydetti:

"On yıllarca destekledikleri diktatörler Arap halklarının isyanlarıyla sarsılınca, devrimlerin önünü kesmek için yeni işbirlikçiler devreye sokuldu; halkların umutları çalındı. Libya'da, Suriye'de, Filistin'de, Lübnan'da yürütülen saldırılar yüz binlerce yoksulun yaşamına mal oldu; işgaller, yıkım ve göç dayatıldı. Gazze, emperyalist planlarla bir emlak projesine dönüştürülmek isteniyor. Suriye, ABD-İsrail ekseni ve bölgedeki işbirlikçi yönetimlerin nüfuz alanı haline getirilmeye çalışılıyor."

Irak'ın iç işlerine müdahale ediliyor. İran'da ise baskıcı Molla rejimi gerekçe gösterilerek yürütülen süreç doğrudan saldırganlığa evrilmiş durumda. Hedef yalnızca rejim değil; İran halkının özgürlük ve demokrasi arayışıdır. Tüm bu gelişmeler açıkça göstermektedir ki; ABD emperyalizminin koçbaşı Siyonist İsrail ve bölgedeki işbirlikçi iktidarlara karşı mücadele büyütülmelidir. İşçileri, emekçileri ve halkları; emperyalist saldırganlığa karşı ses yükseltmeye, birleşik mücadeleyi büyütmeye ve gösterilere çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

Seyit Aslan, Orta Doğu, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

