Emek Partisi'nden Gazeteciler Günü Mesajı

06.04.2026 14:55
Seyit Aslan, gazeteci cinayetlerinin aydınlatılmasını ve tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etti.

(ANKARA)- Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Gazeteci cinayetleri aydınlatılsın, tüm sorumlular cezalandırılsın, tutuklu gazeteciler serbest bırakılsın" açıklamasını yaptı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Seyit Aslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Öldürülen gazetecilerden öldürülmek istenen gazeteciliğe… 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü."

Dün Metin Göktepe, Hrant Dink, Uğur Mumcu, Musa Anter, Namık Tarancı, Kutlu Adalı, Hakan Tosun… Türkiye tarihi boyunca katledilen 68 gazeteciyi unutmadık. Dün gerçekleri karartmak için gazetecileri katledenler, bugün gerçeğin peşini bırakmayan gazetecileri cezaevlerine dolduruyor. Bugün İsmail Arı, Alican Uludağ, Elif Bayburt, Merdan Yanardağ, Nedim Oruç ve Pınar Gayıp'ın da aralarında olduğu 15 gazeteci cezaevinde. İşçi ve emekçileri karanlığa mahkum etmek isteyen Saray düzenine karşı basın özgürlüğü mücadelesi veren gazetecilerin yanındayız. Gazeteci cinayetleri aydınlatılsın, tüm sorumlular cezalandırılsın, tutuklu gazeteciler serbest bırakılsın."

Kaynak: ANKA

