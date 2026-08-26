Emek Partisi TTB\'yi Ziyaret Etti

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ve beraberindeki parti heyeti, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Merkezini ziyaret ederek yeni seçilen Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Emek Partisinden yapılan açıklamada, görüşmede başta sağlık alanında yaşanan gelişmeler ve hekimlerin sorunları olmak üzere ülkenin ekonomik ve siyasal gündeminin ele alındığı belirtildi.

Tarafların, sağlık politikaları ile güncel ekonomik ve siyasal gelişmelere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.