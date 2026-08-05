Emekli Albay\'dan Çerçeve Yasa Tepkisi: \'Bu Ülkeyi Karıştırır\'

Haber: Halil YATAR

(ANKARA) - Emekli Albay Orkun Özeller, Çerçeve Yasa'ya ilişkin, "Bu, kardeşliği bozuyor. Terörist şunu demeyecek mi; 'Bizim ölülerimiz oldu, şehitlik' diyecekler. Ne yapacağız orada, şehit muamelesi mi yapacağız? Kardeş olduk, şehitlik muamelesi yapmamak olmaz. Böyle bir şey olur mu? Bu ülkeyi karıştıracak bir şey." dedi.

Emekli Albay Orkun Özeller, Çerçeve Yasa'ya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulundu. Özeller şu ifadeleri kullandı:

"BU ÜLKEYİ KARIŞTIRIR"

"Askerimize kurşun sıkanı sadece suçlu kabul etmişler. Kalanını ise hiçbirini suça karışmış olarak görmüyorlar anladığım kadarıyla. Onlar da bu suçluları daha iyi değerlendiriyorlar, cezalarını erteliyorlar. Bir de bunu kardeşlik adına yapıldığını zannediyorlar.

Bu, kardeşliği bozuyor. Terörist şunu demeyecek mi; 'Bizim ölülerimiz oldu, şehitlik' diyecekler. Ne yapacağız orada, şehit muamelesi mi yapacağız? Kardeş olduk, şehitlik muamelesi yapmamak olmaz. Böyle bir şey olur mu? Bu ülkeyi karıştıracak bir şey. Bunlar ülke karışsın diye istiyorlar. İnanılmaz bir şey. İhanetin boyutu yok yani. Gaziler bir yandan sahipsiz kalmışlar. Türk gazilerini, Türk askerlerini sahipsiz bıraktılar."

"ESKİ TÜRKİYE'Yİ ARIYORUZ"

Emekli Albay Orkun Özeller, iktidarın 'ben yaptım oldu' anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, şöyle dedi:

"İktidar yanlısı basın organları bu konu tartışılmasın kimse karşı çıkmasın istiyor. Yani kimse karşı fikri söylemeyecek, kimse karşıt fikirle tartışma içerisine girmeyecek. Ben bir fikri savunuyorsam, sen karşıt fikirdesin; niye oturup bunu tartışmıyoruz? 'Bu tartışmaya girmeyin' diyor. Çünkü kaybedeceklerini biliyorlar. Böyle tartışma ortamında bulunamıyorlar. Eski Türkiye'yi arıyoruz. Eski Türkiye'de farklı insanlar, farklı siyasetçiler, farklı görüşten insanlar geliyorlar, tartışıyorlardı. Ama ben bu işten onlar değil, biz galip çıkacağız. Yenilecekler. Göreceksiniz, yenilecekler. Eğer iman ediyorlarsa, inandıkları dindeki ilahi kudretin; 'şehitler için ölüler demeyin, onlar yaşıyor' dediğine inanıyorlarsa işte o ölmemiş olan, aramızda, bizim göremediğimiz ama bizi duyan, gören o şehitler var ya; o şehitlerin gücüyle biz kazanacağız, onlar kaybedecekler. O şehitlerden utansınlar."