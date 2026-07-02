Emekli Ali Özveren'in Vize Çilesi

(MERSİN) - Fransa'dan ve Türkiye'den ayrı ayrı emekli olan 70 yaşındaki Ali Özveren, kızı ve torunlarını görmek için eşiyle gitmek istedikleri Kanada'dan vize alamadıklarını anlatarak, "Bu yaşa gelmişim, 3 pasaportumda 20'nin üzerinde vize var, buradan emekliyim, aynı zamanda iş insanıyım. Vize reddinde, sanki eşimle ben orada kalacakmışsız gibi bir ima var. Yeter artık bize çektirdikleri vize çilesi" dedi.

Özveren, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıl Fransa'da kaldıktan sonra 1993'te yurda döndüğünü, o tarihten bu yana Türkiye'de kendi işini yaptığını ifade etti.

Avrupa'ya da döndüğünden beri birçok kez gidip geldiğini belirten Özveren, son olarak eşiyle aldıkları Schengen vizesiyle 2024'te Avrupa'yı otomobilleriyle dolaştıklarını belirtti.

Bu yıl ise kızlarını ve torunlarını görmek için Kanada'ya gitmek istediklerini bildiren Özveren, gayrimenkulleri ve iki otomobilinin de arasında bulunduğu mal varlığını beyan etmesine rağmen vize başvurularının reddedildiğini aktardı.

"YETER ARTIK BU VİZE ÇİLESİ"

Ali Özveren, "Ücretini ödüyorsun. Mersin-Ankara 500 kilometre gidiyorsun, otelde kalıyorsun. Ertesi gün parmak izini veriyorsun, dönüyorsun geliyorsun, dünya kadar masraf ediyorsun. Bu beni incitti. Bu yaşa gelmişim, 3 pasaportumda 20'nin üzerinde vize var, buradan emekliyim, aynı zamanda iş insanıyım. Vize reddinde, sanki eşimle ben orada kalacakmışsız gibi bir ima var. Yeter artık bize çektirdikleri vize çilesi. Ben vize alamayınca kendimi kötü hissettim. Eşim de öyle" ifadelerini kullandı.

Vize başvurusu sırasında tapu kayıtlarını, banka hesaplarını, 2 adet araçlarını beyan ettiklerini kaydeden Özveren, "Biz bunları belirttiğimiz halde sanki ekonomik durumumuz yeterli görülmemiş gibi bir ima var. Bir de kızım orada olduğu için aile bağı iması var. Ben ülkem için üzülüyorum, ülkemin gençleri için üzülüyorum. Tekrar başvuru yaparsak parmak izi gerekmiyormuş ama bir ücret daha yatırılacakmış. Bu konsoloslukları biz mi besleyeceğiz?" diye konuştu.