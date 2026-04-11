Emekli Aylığını Artırmanın Yolu: Kestirip Çalışmak

11.04.2026 14:00
Emekli vatandaşlar için aylıklarını artırmanın yollarından biri, emekli aylığını kestirip çalışmaya devam etmek. Bu yöntemde, çalışılan süre sonunda yeniden hesaplanan aylık, zamlar ve ek artışlarla birlikte önemli kazançlar sağlayabiliyor. Ancak bu karar dikkatli değerlendirilmelidir.

Emekli vatandaşların aylıklarını artırma yolları arasında, emekli aylığını kestirip çalışmaya devam etmek öne çıkıyor. Bu yöntemde, çalışma sona erip tekrar aylık bağlatıldığında, aylık yeniden hesaplanıyor ve zamlar yansıtılıyor. Ayrıca, çalışılan her yıl için SGK'ya bildirilen ortalama prime esas kazancın yüzde 2'si oranında ilave artış yapılıyor.

Örneğin, 30.000 TL aylığı olan biri, 60.000 TL ortalama brüt ücretle üç yıl çalıştıktan sonra aylığı 33.600 TL'ye çıkabiliyor. Ancak, bu artışın emekli aylığını kestirmeye değip değmeyeceği iyi hesaplanmalı. Kaybedilen aylık tutarını telafi etmek uzun yıllar alabilir. Avantajlı olması için, emekli aylığının tabana yakın ve çalışırken alınan ücretin tavan düzeyinde olması gerekiyor.

Yurt dışı çalışmalar için, sosyal güvenlik anlaşması olan ülkelerde emekli aylığını kestirip çalışmak gerekebilir, ancak bu durumda da bekleme süreleri olabiliyor. Ayrıca, geçici iş göremezlik ödeneği gibi konular da emeklilik planlamasında dikkate alınmalı. Emeklilik statüsü ve isteğe bağlı iştirakçilik gibi detaylar, bireysel duruma göre değerlendirilmeli.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 14:23:23. #7.12#
