Emekli Aylığını Artırmanın Yolu: Kestirip Çalışmak

Emekli vatandaşların aylıklarını artırma yolları arasında, emekli aylığını kestirip çalışmaya devam etmek öne çıkıyor. Bu yöntemde, çalışma sona erip tekrar aylık bağlatıldığında, aylık yeniden hesaplanıyor ve zamlar yansıtılıyor. Ayrıca, çalışılan her yıl için SGK'ya bildirilen ortalama prime esas kazancın yüzde 2'si oranında ilave artış yapılıyor.

Örneğin, 30.000 TL aylığı olan biri, 60.000 TL ortalama brüt ücretle üç yıl çalıştıktan sonra aylığı 33.600 TL'ye çıkabiliyor. Ancak, bu artışın emekli aylığını kestirmeye değip değmeyeceği iyi hesaplanmalı. Kaybedilen aylık tutarını telafi etmek uzun yıllar alabilir. Avantajlı olması için, emekli aylığının tabana yakın ve çalışırken alınan ücretin tavan düzeyinde olması gerekiyor.

Yurt dışı çalışmalar için, sosyal güvenlik anlaşması olan ülkelerde emekli aylığını kestirip çalışmak gerekebilir, ancak bu durumda da bekleme süreleri olabiliyor. Ayrıca, geçici iş göremezlik ödeneği gibi konular da emeklilik planlamasında dikkate alınmalı. Emeklilik statüsü ve isteğe bağlı iştirakçilik gibi detaylar, bireysel duruma göre değerlendirilmeli.