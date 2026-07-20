Emekli Aylıkları Yetersiz - Son Dakika
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Emekli Aylıkları Yetersiz

20.07.2026 16:18
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CHP'li Şevkin, emekli maaş artışının yetersiz olduğunu vurguladı, en az 40 bin lira talep edildi.

(ADANA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Adana Şubesi'nde emeklilerle bir araya geldi. Şevkin, en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 500 liraya çıkarılmasının yeterli olmadığını belirtti. Şube Başkanı Ali Vuranay ise en düşük emekli aylığının en az 40 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Şevkin, TÜED Adana Şube Başkanı Ali Vuranay ve Adanalı emeklilerle bir araya geldi. Şevkin, emekli aylıklarına yapılması planlanan 3 bin 500 liralık artışın yetersiz olduğunu belirterek, ocak ayından bu yana aylıkların alım gücünün eridiğini ifade etti.

Şevkin, emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"30-35 yıl bu ülkeye hizmet etmiş ve emekliliğinde rahat etmesi gereken emekli büyüklerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tabii yarın Meclis'e emeklilerle ilgili zam konusu gelecek ve ne yazık ki 20 bin lira olan en düşük emekli maaşının 23 bin 500 liraya çıkarılması planlanıyor. Ocak ayından bugüne kadar aslında kaybetmiş olduğu değeri bile karşılamayan bu 3 bin 500 liranın yeterli olup olmadığını değerli büyüklerimizle paylaşmak istiyoruz."

"EMEKLİ AYLIĞI EN AZ 40 BİN LİRA OLMALI"

TÜED Adana Şube Başkanı Vuranay da planlanan artışın yeterli olmadığını, emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığını anlattı. Vuranay, şunları söyledi:

"Bu ülkeyi kalkındırmak için yıllarca çalışıp vergi ödeyen, sonunda 'emekli olurum, rahat ederim' diye düşünen insanlarımız maalesef şu anda 23 bin 500 lirayla geçinemezler. İnsanlarımızı görüyoruz, pazara çıkamıyorlar. Pazarda bize dert yanıyorlar. 'Pazara çıkamıyoruz veya alışveriş yapamıyoruz. Yapmış olduğumuz alışverişlerde torunlarımıza bir şeyler, bir meyve yediremiyoruz. Torunlarımıza meyve yedirmekten ziyade kendi evimizde artık istediğimiz gibi beslenemiyoruz' diyorlar. Bu anlamda 23 bin 500 lira hiçbir şey değil."

En düşük emekli aylığının 40 bin lira olması gerektiğini söyleyen Vuranay, "İnsanlarımızın rahat geçinebilmesi, bir nefes alabilmesi için en az 40 bin lira olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"NE BAYRAM İKRAMİYELERİMİZ ZAMLANDI NE DE ENFLASYON FARKININ DIŞINDA ZAM YAPILDI"

Emekli Şükran Hallaçoğlu ise emeklilerin yalnızca enflasyon farkıyla değil, seyyanen zamla desteklenmesi gerektiğini belirterek, "İnsanca yaşayabileceğimiz düzgün bir fiyat, iyi bir rakam istiyoruz. Ne bayram ikramiyelerimiz zamlandı ne de enflasyon farkının dışında bir zam yapıldı. Bunun artırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Aylıkları Yetersiz - Son Dakika

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