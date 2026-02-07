Çukurova Belediyesi'nin Sağlık Taramalarına Yoğun İlgi

(ADANA)- Çukurova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Tesisler Müdürlüğü iş birliğiyle, ilçedeki emekli dinlenme evlerinde yapılan periyodik sağlık taramaları yoğun ilgi görüyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan "Evde Sağlık" birimi çalışanları, Tesisler Müdürlüğü bünyesindeki Emekli Dinlenme Evleri'nde belirlenen program çerçevesinde vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümlerini gerçekleştiriyor. Ölçümler doğrultusunda vatandaşları gerektiği durumlarda sağlık kuruluşlarına yönlendiren görevliler, Başkan Emrah Kozay'ın da selamını iletiyor.

Başkan Kozay'a ve görevlilere teşekkür eden emekliler ise verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.