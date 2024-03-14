Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, 3. Ana Jet Üssü'nde düşen eğitim uçağının kumanda arızasından düşmüş olabileceğini söyledi.
Karataş, Konya'da düşen askeri eğitim uçağına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Haberi büyük üzüntüyle karşıladığını dile getiren Karataş, şöyle konuştu:
"Görüntülerde uçak birdenbire burun aşağı doğru gidiyor. Görüntüde ekrana iki uçak çıkıyor, biri hızla yere doğru düşmeye başlıyor, irtifa kaybediyor daha doğrusu. Sonra da çok alçak irtifada pilotun atladığı görünüyor. Pilotaj hatası yok. Uçağın hızlı bir şekilde yere düşmesi motor arızası değil. Uçak birdenbire burun aşağı geliyor. Elbette incelenecek ama bir kumanda arızasına benziyor. Bu uçaklarda bu sık görülen bir şey değil. Kazaya ilişkin bütün her şey zaten teknik raporda yer alacaktır."
Karataş, pilotun fırlatma sistemiyle kurtulduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Çünkü beyaz duman çıkıyor. O kanopinin (kokpiti saran saydam yapı) açılması, sandalyenin çıkmasını gösteriyor. Atma sistemi başlıyor. Her şey düzgün giderse önce kanopi bölümü fırlıyor. Arkasından sandalye çıkmaya başlıyor. Sonrasında kılavuz paraşüt açılıyor. Bunların hepsi çok alçak irtifada çok kısa sürede oldu. Uçak, park yerinde duruyor olsa bile paraşütün açılma şansı var. Ona göre teknoloji gelişmiş."
Son Dakika › Güncel › Emekli Hava Pilotu: Düşen uçakta kumanda arızası olabilir - Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Karaaslan, burada Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven ile görüşerek seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Karaaslan, Cumhur İttifakı adaylarının birlikteliklerinden aldıkları güçle sahada aktif olduklarını ve sadece seçim dönemlerine sıkışmayan bir anlayışı temsil ettiklerini belirtti. Ayrıca, 19 Mayıs ilçesinin şanslı olduğunu ve Osman Topaloğlu'nun sürekli halkla bir arada olduğunu ve sorunları dinleyip çözüm üretmeye çalıştığını ifade etti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir genç, babasına ait olduğu öğrenilen silahla oynarken kazara yaralandı. Yaralı genç, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ve gençin hayati tehlikesi olduğu belirtildi.
Erbaş, İslam ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Gazze, Kudüs, Doğu Türkistan ve dünyanın farklı bölgelerindeki mazlum ve mağdur insanların kurtuluşunun Müslümanların vahdetine bağlı olduğunu vurguladı. Ayrıca, yeni bir uluslararası inisiyatife ihtiyaç olduğunu belirterek, dünyanın yeni bir hukuk ve ahlakın inşasına muhtaç olduğunu ifade etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca sürecek uygun fiyatlı et satış uygulamasına Başkentliler yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Üçüncü gününde toplam 5 ton 279 kilogram et satıldı.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 14 Mart Tıp Bayramı'nda ilçedeki hastane ve sağlık ocaklarında görev yapan sağlık emekçilerini çiçek hediye ederek kutladı. Başkan Dutlulu, yeni devlet hastanesi için destek sözü verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına şiddeti katalog suçlar kapsamına aldıklarını belirtti. Erdoğan, sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmasına müsamahalarının olmadığını ve görevlerini huzur ve güven içinde yerine getirebilmeleri için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?