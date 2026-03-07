Emekli Hüseyin Sedat Yağlı'nın Miting Mücadelesi - Son Dakika


Emekli Hüseyin Sedat Yağlı'nın Miting Mücadelesi

07.03.2026 09:42
Bolu'da CHP mitingine katılan emekli Hüseyin Sedat Yağlı, destek vermek için mücadele etti.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Dursun ALKAYA

(BOLU) - CHP'nin düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 65'ine katılan 60 yaşındaki emekli Hüseyin Sedat Yağlı, "Ben pijamamı çıkarmadım ama gövdemi koydum bu işe. Yapabileceğim şey buydu" dedi.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerininin 95'incisi dün akşam Bolu'da yapıldı. Her hafta çarşamba günleri İstanbul'da düzenlenen mitinglerin üçü hariç tamamına, hafta sonu düzenlenen il mitinglerinin de 25'ine katıldığını belirten 60 yaşındaki emekli Hüseyin Sedat Yağlı, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"Biz 19 Mart'ta bir ailemizle karar aldık. Çocuklarımla, eşimle. Çocuklarım çalışıyor, kızım okuyor. Eşim de evde çalışıyor. Ben de onların destekleriyle beraber bu kararı aldık; İmamoğlu'nu desteklemek amacıyla, başkanımızı, cumhurbaşkanı adayımızı. Ben de mitinglere başladım. İstanbul'da oturduğum için -üç mitingi kaçırdım sadece- hepsine gittim. Bugün de buraya hastaneden geliyorum. Hastaneye gittim, tahlillerim vardı. Onları yaptım. Kendi imkanlarımla finanse ediyorum. Kendi imkanlarımla geliyorum, emekliyim. Marmaray'a atladım, Gebze'ye geldim. Gebze'den otobüse bindim, otobüse binip Bolu'ya geldim. Bolu'dan da buraya toplu taşımayla alana geldim."

"Çorum beni çok etkiledi"

Yağlı, bugüne kadar görüp de en çok etkilendiği mitingin Çorum'da düzenlenen miting olduğunu belirterek, "Çorum beni çok etkiledi. O çatılarda, vinçlerin tepesinde halkın bu mücadeleye destek vermesini gördüm, yaşadım. Halk kendi arasında da konuşuyordu. Artık bu iktidarın değişmesini onlar da istiyorlardı" dedi.

Mitinglere giderken hangi ulaşım araçlarını kullandığına ilişkin soruyu yanıtlayan Yağlı, "Otobüs, tren, uçak. Uçaklar bazen otobüsten uygun oluyor. Mesela Karaman'a gideceğim. Karaman, Sabiha Gökçen'den 850 lira. Uçakla Konya'ya, Konya'dan da Karaman'a otobüsle geçeceğim. Sonra hızlı trenle yüzde 15 indirimle döneceğim İstanbul'a" ifadelerini kullandı.

"Hedefe doğru yürüyoruz, az kaldı..."

Sağlığı el verdikçe mitinglere katılmaya devam edeceğini vurgulayan Yağlı, "Özgür Özel benim hemşehrim sayılır. Ben Denizliliyim. Başkanım Manisalı. Ben pijamamı çıkarmadım ama gövdemi koydum bu işe. Yapabileceğim şey buydu. Bedenimle, sağlığım yettikçe ona destek vereceğim. Gerçekten ayağına taş değmesin. Bu ülke için yararlı. Onun sayesinde umutlandık. İmamoğlu'nun sayesinde umutlandık. Hedefe doğru yürüyoruz, az kaldı" diye konuştu.

19 Mart'ın yıl dönümünde Saraçhane'de düzenlenecek gece mitingine de katılacağını ve orada sabahlayacağını belirten Yağlı, 19 Mart 2025'i şöyle anlattı:

"Gaz yiyerek oradaydık. İlk Saraçhane, o dört gün oradaydım. Onları yaşadık, o zorlukları yaşadık. Kilometrelerce yürüdük, çocuklarımla yürüdüm, geldiler, destek verdiler. Biz de orada kaldık, uğraştık. Mücadeleye devam ediyoruz. Yılmadık, yılmayacağız da..."

Hüseyin Sedat Yağlı, vatandaşlara mitinge katılmaları çağrısında bulunarak "Beni örnek alsınlar" dedi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Bolu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
09:37
