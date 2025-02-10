Emekli Maaşları Artıyor

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(ANKARA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kök maaşları 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilen emekliler ile hak sahiplerine maaş farklarının yarın yatırılacağını bildirdi

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz Emeklilerimizin 2025 Ocak ayı itibarıyla alt sınır aylığını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselttik. Yaklaşık 5,6 milyar lira fark ödemesi yapıyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka veya PTT şubesinden 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz. Hayırlı olsun" denildi.