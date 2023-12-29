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Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, Emekli Aylıklarının Artırılmasını ve En Düşük Emekli Aylığının Asgari Ücret Seviyesine Çıkarılmasını İstedi - Son Dakika
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Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, Emekli Aylıklarının Artırılmasını ve En Düşük Emekli Aylığının Asgari Ücret Seviyesine Çıkarılmasını İstedi

Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, emekli aylıklarının artırılması, 8 bin 77 lira ilave ödemenin emeklilere yansıtılması ve en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi. Emekli Memur-Sen, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları dile getirmek amacıyla basın açıklaması yaptı. Küçükkösen, mevcut emekli aylıklarının yetersiz olduğunu belirterek, emeklilerin insan onuruna yakışır bir maaş elde etme hakkı olduğunu vurguladı. Ayrıca, emekli aylıklarının asgari ücretin bile altında olduğunu ve bu durumun emeklilerin geçimini zorlaştırdığını ifade etti.

Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, Emekli Aylıklarının Artırılmasını ve En Düşük Emekli Aylığının Asgari Ücret Seviyesine Çıkarılmasını İstedi
29.12.2023 - 13:15,
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Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, emekli aylıklarının artırılması, 8 bin 77 lira ilave ödemenin emeklilere yansıtılması ve en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi.

Emekli Memur-Sen, enflasyon sonucu oluşan hayat pahalılığı karşısında emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları dile getirmek amacıyla Ulus'taki Atütürk Heykeli önünde basın açıklaması yaptı.

Emekliler adına konuşan Küçükkösen, mevcut emekli aylıklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını belirtti.

Küçükkösen, emekli olunca rahat bir hayat yaşamak ümidiyle çalıştıklarını ve devlete prim ödediklerini kaydederek, "Bugün geldiğimiz noktada, içinde bulunduğumuz sistem, emeklileri devlete yük ve maliyet olarak gösteriyor. Bu bakış açısı, sosyal devlet ilkesiyle de büyük ve güçlü Türkiye profiliyle de uyuşmuyor. Hayatımızın geri kalan kısmını, insan onuruna yakışır bir maaş elde ederek, kaygısız ve mutlu geçirmek bizlerin en doğal hakkıdır." diye konuştu.

"Asgari ücretin bile altındaki emekli aylıklarıyla 2024'e değil ancak 2021'e girebiliriz"

Küçükkösen, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini anımsatarak "Emekli aylıklarımız düzeltilmezse, kamu görevlilerine yapılan 8 bin 77 lira iyileştirme emekli aylıklarına yansıtılmazsa, emekli aylığı ve görev aylığı arasındaki büyük uçurum kapatılmazsa, asgari ücretin bile altındaki emekli aylıklarıyla 2024 yılına değil ancak 2021 yılına girebiliriz. Bu durumun özeti şudur, emekliler 3 yıl geriden geliyor, aldıkları maaş 3 yıl önceki ekonomik koşulları ancak karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Maaşlarında oluşacak yüzde 50'den fazla kaybı göze alamadıkları için memurların emekli olmayı istemediğini belirten Küçükkösen, şunları kaydetti:

"Devletimizden beklentimiz uygulamadaki eksiklikleri gidermesi, emeklilerin geçim derdini ortadan kaldırması, emeklilerin haklı mücadelesini görmesi, emeklilerin sesini duyması ve toplumsal maliyete zemin oluşturmamasıdır. Bu sebeple, kamu görevlisi emeklileri başta olmak üzere emeklilerin aylıklarının artırılması, ilave ödemenin emeklilere yansıtılması, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması talebimizi bir kez daha buradan ifade ediyoruz."

Kaynak: AA
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Asgari Ücret, Memur Sen, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, Emekli Aylıklarının Artırılmasını ve En Düşük Emekli Aylığının Asgari Ücret Seviyesine Çıkarılmasını İstedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, Emekli Aylıklarının Artırılmasını ve En Düşük Emekli Aylığının Asgari Ücret Seviyesine Çıkarılmasını İstedi - Son Dakika
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