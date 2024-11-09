Emekli Öğretmene Duygusal Veda - Son Dakika
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Emekli Öğretmene Duygusal Veda

Emekli Öğretmene Duygusal Veda

İzmir'de 36 yıllık İngilizce öğretmeni Uykur, mezun olduğu okulda duygusal bir törenle emekli oldu.

09.11.2024 12:33
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İZMİR'de yaşayan 36 yıllık İngilizce öğretmeni Havva Nilgün Uykur (60), mezun olduğu Bornova Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu'ndaki görev süresini tamamlayıp emekliye ayrıldı. Okulundaki son gününde çok sevdiği öğrencileri ve öğretmen arkadaşlarının sürpriz uğurlama töreniyle duygusal anlar yaşayan Uykur, " Bundan sonra hayat devam ediyor ve ben veda etmiyorum. Yine bir eğitmen olarak çocuklarıma danışman ya da dost olmaya devam edeceğim" dedi.

Bornova ilçesindeki Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu'nda 10 yıldır İngilizce öğretmeni olarak görev yapan, 1 çocuk annesi Havva Nilgün Uykur, emekliye ayrıldı. Uykur'u çok seven öğrencileri ve meslektaşları Havva Nilgün öğretmene, 'Hababam Sınıfı' müziğiyle sürpriz uğurlama yaptı. Merdivenlere dizilen öğrenciler, Uykur'a birer çiçek verirken, İngilizce ve Türkçe yazılı pankartlarla da öğretmenlerine sevgilerini dile getirdi. Sürpriz veda nedeniyle duygulanan Havva Nilgün Uykur, "36 yıl emek verdim. Öğretmenlik farklı bir meslek, bu çocukların derse girdiğimde heyecanla beni beklemeleri çok güzel bir duygu hissettiriyor. Öğretmen olmak çok güzel. Severek yaptım bu işi. Bu okulda 10'uncu yılım. Suphi Koyuncuoğlu mezunuyum. Bu okuldan da emekli oluyorum. Ne mutlu bana. Suphili olmak bir ayrıcalık" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMDA BİR İZ BIRAKABİLMİŞİM'

Ailesindeki sağlık nedenleriyle meslek hayatına son vermek zorunda kalan Uykur, tüm öğrencilerinin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"36 yılın yeterli olduğunu düşündüm. Ama bundan sonra hayat devam ediyor ve ben veda etmiyorum. Yine bir eğitmen olarak çocuklarıma, öğrencilerime bir danışman ya da bir dost olmaya devam edeceğim. Çoğunda telefon numaram var, her zaman beni arayabilirler. Hep yanlarındayım. Çocuklarımda bir iz bırakabilmişim. Çok heyecanlıyım. Sürpriz oldu, emeklilik hediyesi olarak çok güzel."

'HEP POZİTİF DÜŞÜNÜRDÜ'

Uykur'a plaket veren Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu Müdürü Yıldırım Erdoğan, "Sevgi dolu bir öğretmenimiz olan Nilgün Hanım'ın bugün son günü. Öğretmenimizle ilgili hep güler yüzlü oluşunu anımsıyorum. Hep pozitif düşünür, öğretmenlere de hep sıcak davranırdı. Kendisine emeklilik hayatında başarılar diliyorum" dedi.

'NİLGÜN HOCA BANA İNGİLİZCEYİ SEVDİRDİ'

Bornova Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi İbrahim Hoş da "Hocamızı çok seviyoruz. Bize çok şeyler öğretti, emeği çok. Her şey için teşekkür ederiz" derken, öğrencilerden Asya Yılmaz, "Bu okula yeni geldim. Nilgün hoca bana İngilizceyi sevdirdi. Gittiğine çok üzülüyorum" diye konuştu.

Öğrencilerden Ecrin Kaya da "Nilgün hoca bize hiç kızmazdı. Bu yüzden onu çok seviyoruz. Onun sözünü dinlerdik, gittiği için çok üzgünüz. Bu yüzden aramızda ona böyle bir sürpriz hazırladık. Fikir müdürümüzden çıktı ama hepimiz dahil olduk. Çünkü bu okulda onu sevmeyen hiçbir öğrenci yok" ifadelerini kullandı.

Çınar Kılıç ise "2 yıldır tanıyorum. Öğretmenler tarafından da seviliyor. Tüm okul onu seviyoruz" dedi.

Öğretmeninden ayrılacağı için gözyaşlarını tutamayan öğrencisi Selen Beyazıt da "Bugün üzülüyorum ama onun adına da mutluyum. Geçen yıl dersimize girmeye başladı, güzel anılarımız oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Suphi Koyuncuoğlu, Bornova, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, İzmir, Son Dakika

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