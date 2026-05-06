Emekli Öğretmene Duygusal Veda

06.05.2026 14:14
47 yıllık öğretmen Kerim Gezer, öğrencileri tarafından alkışlarla uğurlandı. Veda şarkısı 'Hatıran Yeter' çaldı.

AMASYA'da emekliye ayrılan 47 yıllık sınıf öğretmeni Kerim Gezer (65), öğrencileri tarafından alkışlarla uğurlandı. Okul hoparlörlerinden Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' şarkısı çalındı.

Nihat Bayramoğlu İlkokulu Müdürü ve sınıf öğretmeni Kerim Gezer, 47 yıllık mesleğine emekliye ayrılarak veda etti. Gezer için öğrencileri tarafından okulda sürpriz bir veda programı düzenlendi. Okul koridorunda bir araya gelen öğrenciler, öğretmenlerini alkışlar eşliğinde uğurlarken duygusal anlar yaşandı. Veda anlarında okul hoparlörlerinden Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' şarkısı çalındı. Okul yönetimi tarafından Gezer'e çiçek takdiminde bulunuldu.

'ÇOCUKLARIMIZIN EN İYİ ŞEKİLDE YETİŞMESİ İÇİN ÇALIŞTIK'

Duygularını dile getiren Kerim Gezer, "5 Kasım 1979 tarihinde Bayburt'un en ücra köylerinde göreve başladım. Bu kutlu yola Bayburt'ta devam ettim. İlk yılım, ilk görev yerim. Bayburt 2010 yılından beri Yeşilırmak İlköğretim Okulu Müdürlüğü, Atatürk İlkokulu Müdürlüğü ve şu anda son görev yerim olan Nihat Bayramoğlu Okul Müdürlüğü görevinden emekliye ayrılmış bulunuyorum. Ben tüm eğitim camiasındaki arkadaşlarıma, okuldaki arkadaşlarıma ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sağlık ve mutlu yıllar diliyorum. 47 yıldır çalışıyordum ve 47 yıl sonra emekli olmuş bulunuyorum" dedi.

Öğretmen Kerim Gezer konuşmasının ardından öğrencilerin alkışları eşliğinde okuldan ayrıldı.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: DHA

