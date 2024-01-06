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Emekli Öğretmenin Koleksiyonu Mudurnu'da Sergileniyor - Son Dakika
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Emekli Öğretmenin Koleksiyonu Mudurnu'da Sergileniyor

Bolu'da yaşayan emekli öğretmen Mukadder Kazan, yaklaşık 20 yıldır biriktirdiği iğne oyaları, yöresel kıyafetler ve çeşitli antika eşyalarla koleksiyon oluşturdu. Kazan, koleksiyonunu Mudurnu ilçesindeki dükkanında meraklıların beğenisine sunuyor ve müze açma hayali kuruyor.

Emekli Öğretmenin Koleksiyonu Mudurnu\'da Sergileniyor
06.01.2024 - 11:51,  Güncelleme: 11:53
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Bolu'da yaşayan emekli öğretmen Mukadder Kazan, yaklaşık 20 yıldır biriktirdiği iğne oyaları, yöresel kıyafetler ve çeşitli antika eşyalarla koleksiyon oluşturdu.

Samsun Eğitim Enstitüsü mezunu 74 yaşındaki sosyal bilgiler öğretmeni Kazan, mesleğini uzun yıllar sürdükten sonra 1997'de emekli oldu.

Kazan, emekli olduktan sonra yaklaşık 20 yıllık birikim sonucu iğne oyaları, yöresel kıyafetler ve çeşitli antika eşyalardan oluşturduğu koleksiyonunu Mudurnu ilçesindeki dükkanında meraklıların beğenisine sunuyor.

Dükkana gelenleri eski zamanlara götüren Kazan'ın tek hayali, koleksiyonunu daha geniş kitlelere ulaştırmak için müze açmak.

"Bu tarih ve kültür unutulmamalı"

Mukkader Kazan, AA muhabirine, Mudurnu'nun el sanatları bakımından zengin olduğunu, bunların başında iğne oyasının geldiğini söyledi.

Kazan, ilçenin el yapımı iğneleriyle ünlü olduğunu, 1640'ta Mudurnu'dan geçen Evliya Çelebi'nin iğneci dükkanlarının bulunduğu çarşıdan ve iğnelerden bahsettiğini kaydetti.

Samsun Eğitim Enstitüsünü bitirdiğini ve tezinin konusunun Mudurnu iğne oyacılığı olduğunu aktaran Kazan, "Ne güzel tesadüf ki buradaki üniversite öğrencileri de bunu tez konusu olarak belirlemişler. Mudurnu'da iğne oyacılığı ve iğne üzerine araştırmalar yaptılar, bizler de onlara yardımcı olduk." dedi.

Kazan, 27 yıl önce emekli olduktan sonra geleneksel el sanatlarına ilgisinden dolayı biriktirdiği iğne oyaları, yöresel kıyafetler ve çeşitli antika eşyalardan koleksiyon oluşturduğunu anlattı.

Bu zamana kadar kendisine getirilen tüm iğne oyalarını da satın alarak koleksiyonuna eklediğini dile getiren Kazan, sandıklar dolusu yemeni ve iğne oyasına sahip olduğunu belirtti.

Kazan, ilçede evlenecek kızların gelin tacının yapay çiçeklerden değil, tamamen iğne oyasından yapıldığından bahsederek, "Her oyanın bir hikayesi var. 'Kaynana oyası'ndan tutun 'sümbül', 'menekşe', 'hercai' gibi 50'nin üzerinde Mudurnu'ya ait iğne oyası var. Bunlar her ne kadar unutulmuş olsa da bizler burada yaşatmaya devam edeceğiz. Bu tarih ve kültür unutulmamalı." ifadelerini kullandı.

Koleksiyonunu ilçede açtığı dükkanda meraklıların beğenisine sunduğuna değinen Kazan, "Bu işi 20 yıldan fazladır yapıyorum. Her ne kadar ilgi azalmış olsa da benim için önemli olan yaşamış olduğum şehrime biraz olsun katkıda bulunmak, kültürünü ve tarihini yaşatmak. "Dükkanımızda 100 yıllık bindallıdan tutun da eskiden kadınların giydiği yelekler, örme elbiseler ve danteller var. Tek hayalim; bunları, daha çok gün yüzüne çıkmaları için sergileyebileceğim bir müze kurmak." diye konuştu.

Kazan, müze kurulması için girişimde bulunduğunu, talebini Kültür ve Turizm Bakanlığı, valilik ve belediyeye ilettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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