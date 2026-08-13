Emekli Polis Memurları Aktaş'ı Ziyaret Etti
Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, emekli polis memurlarını ağırlayarak teşekkür etti.
Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, emekli olan polis memurlarını makamında ağırladı.
Emekli olan polis memurları Turgut Köstekçi, Mahmut Karabulut, Ömer Güler, Abdurrahman Kafadar, Uğur Kaygısız, Birol Çelik, Hasan Menteşe, Ayvaz Yıldırım ve Kemal Turan, Aktaş'ı ziyaret etti.
Aktaş, özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği meslektaşlarına hediye verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Emekli Polis Memurları Aktaş'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?