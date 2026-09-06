Emekli şoför İstanbul stresinden köyüne döndü, 4 kovanla başladığı arıcılıkta 30 kovana ulaştı - Son Dakika
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Emekli şoför İstanbul stresinden köyüne döndü, 4 kovanla başladığı arıcılıkta 30 kovana ulaştı

Emekli şoför İstanbul stresinden köyüne döndü, 4 kovanla başladığı arıcılıkta 30 kovana ulaştı
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35 yıllık şoförlüğün ardından emekli olan 67 yaşındaki İsmail Çınar, İstanbul'un stresinden uzaklaşmak için doğduğu Kırklareli Kula köyüne yerleşti. 2022'de 4 kovanla başladığı arıcılıkta kovan sayısını 30'a çıkaran Çınar, organik bal üreterek köyde huzurlu bir yaşam sürüyor ve herkesi köye dönmeye davet ediyor.

İstanbul'un stresinden köye göçerek bal üreticiliğine başlayan 67 yaşındaki İsmail Çınar, kırsal yaşama arılar sayesinde kısa sürede adapte oldu.

Gençlik yıllarında Kırklareli'nin Kula köyünden ayrılarak İstanbul'daki ablasının yanına yerleşen Çınar, uzun yıllar metropolde çeşitli işlerde çalıştı.

Yaklaşık 35 yıllık şoförlük hayatının ardından emekli olan Çınar, daha sakin bir yaşam sürmek amacıyla doğduğu köye geri dönmeye karar verdi.

Köyüne 2022 yılında yerleşen Çınar, kırsal hayatın rutinlerine alışmak ve vakit değerlendirmek amacıyla 4 arı kovanıyla bal üretimine başladı.

Zamanla kovan sayısını 30'a çıkaran Çınar, arılarıyla ilgilenerek köyünde huzurlu ve sakin bir yaşam sürdürüyor.

"Arılarla zaman geçirirken huzur buluyorum"

Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde, İstanbul'un stresinden uzak bir yaşam sürmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Köyün çok güzel olduğunu ifade eden Çınar, kovan sayısını artırmak istediğini söyledi.

Yıllarca metropolde yorulduğunu anlatan Çınar, "Arılarla zaman geçirirken huzur buluyorum. Bu aslında anlatılmaz, ayrı bir duygu, zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorsun. Bal olduğu zaman da ayrı bir huzur buluyorsun." diye konuştu.

İsmail Çınar, köyde organik bal üreterek geçimini sağladığını kaydetti.

Arılarıyla çok keyifli vakit geçirdiğini dile getiren Çınar, köye daha önce gelmemenin üzüntüsünü yaşadığını vurguladı.

Çınar, imkanı olan tüm vatandaşları köylerine göç etmeye davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emekli şoför İstanbul stresinden köyüne döndü, 4 kovanla başladığı arıcılıkta 30 kovana ulaştı - Son Dakika

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