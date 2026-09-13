Emekli Tümamiral Bağcıoğlu, Doğu Akdeniz\'de hakların sahada korunması uyarısı yaptı

(ANKARA) - Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Doğu Akdeniz'de yaşanan bazı olayları hatırlatarak, "Deniz yetki alanlarında seyir duyurusu yayımlamak ve diplomatik açıklama yapmak tek başına yeterli değildir. Haklarımız sahada da korunmalıdır. Basit ifadeyle; gitmediğiniz, araştırmadığınız ve faaliyet göstermediğiniz deniz alanlarında haklarınızı sahada görünür kılamazsınız" dedi.

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından "Doğu Akdeniz'de 5 önemli olay ve çıkarılması gereken dersler" başlığıyla şunları kaydetti:

"Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Meis ziyareti ve mesajları, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de, uluslararası hukukla bağdaşmayan maksimalist deniz yetki alanı iddialarını daha güçlü biçimde gündeme taşıma niyetini göstermektedir. Bu nedenle geçmişte yaşanan 5 önemli olayı hatırlamakta fayda var: Mart 2002 — Northern Access: GKRY adına Türkiye'nin kıta sahanlığında araştırma yapan geminin faaliyeti TCG Giresun'un müdahalesiyle durduruldu. Çeyrek asır sonra bu kararlı devlet uygulamasını hala hatırlıyoruz. 2008 — Malene Ostervold: TPAO adına Meis güneyinde araştırma yapan Norveç bandıralı gemiye TCG Gediz refakat etti. Ancak Yunanistan'ın Norveç nezdindeki diplomatik girişimi sonrası araştırma sona erdi. Bu olay, kendi araştırma gemilerimize sahip olmanın önemini gösterdi. 2018 Fatih: Fatih sondaj gemimiz Alanya-1'de ilk derin deniz sondajını gerçekleştirdi. Sondaja geçişte önemli bir dönüm noktası oldu. 2020 — Oruç Reis: Oruç Reis, kıta sahanlığında Türk Deniz Kuvvetlerinin refakatinde aylarca faaliyet gösterdi. Türkiye haklarını sahada koruma iradesini açıkça ortaya koydu. 2026 — TÜBİTAK Marmara: Meis güneyinde 1–15 Eylül için ilan edilen araştırma faaliyeti 3 Eylül'de sona erdi. 15 günlük faaliyetin üçüncü günde sonlandırılması, haklarımızın sahada kullanılması ve devlet uygulamasının sürekliliği açısından uygun olmamıştır."

"DİPLOMATİK GİRİŞİMLER YUNANİSTAN'LA SINIRLI KALMAMALI"

Bağcıoğlu, deniz yetki alanlarında seyir duyurusu yayımlamak ve diplomatik açıklama yapmanın tek başına yeterli olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Haklarımız sahada da korunmalıdır. Basit ifadeyle; gitmediğiniz, araştırmadığınız ve faaliyet göstermediğiniz deniz alanlarında haklarınızı sahada görünür kılamazsınız. Bundan sonraki dönemde; Bilimsel araştırma, sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimiz düzenli ve sürekli hale getirilmeli, ilan edilen faaliyetler teknik veya mücbir sebepler dışında tamamlanmalıdır. Milli araştırma ve sondaj filomuz etkin kullanılmalı; gerektiğinde Türk Deniz Kuvvetleri tarafından korunmalıdır. Yunanistan tezlerini üçüncü ülkeler ve uluslararası kuruluşlar nezdinde sürekli anlatırken Türkiye de kendi tezlerini aynı kararlılıkla uluslararası alanda anlatmalıdır. GKRY-Yunanistan elektrik bağlantısı/kablo hattı gibi deniz yetki alanlarımızı ilgilendiren projelerde tutumumuz uygulama safhasına gelmeden ortaya konulmalıdır. Diplomatik girişimler Yunanistan'la sınırlı kalmamalı; Fransa başta olmak üzere projelere müdahil olabilecek ülkeler ve AB nezdinde hukuki ve siyasi tezlerimiz şimdiden anlatılmalıdır."