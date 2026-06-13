Emekli Tümgeneral Kaçırıldı, Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Katsina eyaletinde silahlı teröristler tarafından kaçırılan emekli Tümgeneral Rabe Abubakar'ın, rehin tutulduğu sırada hayatını kaybettiği bildirildi.

Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Nasiru Muazu, yaptığı yazılı açıklamada, eski Savunma Enformasyon Direktörü ve bir dönem Nijerya ordusunun sözcülüğünü yapan Abubakar'ın teröristler tarafından kaçırıldığını hatırlattı.

Muazu, Abubakar'ın tutulduğu sırada diyabet ve yüksek tansiyona bağlı sağlık sorunları nedeniyle teröristlerin esareti altında yaşamını yitirdiğini belirtti.

Olayın eyalet ve ülke için büyük bir kayıp olduğu vurgulayan Muazu, Abubakar'ın kurtarılması için güvenlik birimleriyle yoğun çaba sarf edildiğini ancak girişimlerin trajik bir şekilde sonuçlandığını kaydetti.

Abubakar ve eşi, 31 Mayıs'ta Kaduna'dan seyahat ettikleri sırada Katsina eyaletinin Matazu Yerel Yönetim Bölgesi'nde bulunan Zakin Baure köyü yakınlarındaki Marabar Musawa-Kafinsoli yolunda silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı.

Saldırı sırasında yaralanan sürücünün ise olay yerinden kaçmayı başardığı bildirilmişti.

Kaçırılmalarının ardından yayımlanan bir videoda, Abubakar ve eşi rehin tutulurken görüntülenmiş, teröristler bazı tutuklu örgüt mensuplarının serbest bırakılmasını ve kendilerinden alındığını iddia ettikleri hayvanların iade edilmesini talep etmişti.

Katsina eyaleti hükümeti, olay öncesinde yürütülen kurtarma operasyonlarının ileri aşamaya geldiğini ve emekli general ile diğer rehinelerin kısa süre içinde kurtarılacağı yönünde umutlu olduklarını açıklamıştı.

Öte yandan Abubakar'ın eşinin halen teröristlerin elinde bulunduğu belirtildi.