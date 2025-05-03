Emekli Usta, Çapa Motoruyla Klasik Otomobil Yaptı - Son Dakika
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Emekli Usta, Çapa Motoruyla Klasik Otomobil Yaptı

Ramazan Şentürk, çapa makinesi motoruyla 15 günde klasik otomobil üretti, çevre halkı şaşırdı.

03.05.2025 20:01
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Çapa makinesi motoruyla 15 günde klasik otomobil yaptı: Gören bir daha bakıyor

"Çevredeki vatandaşlar gördükçe şaşırıyor"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan emekli kaporta ustası Ramazan Şentürk, çapa makinesi motoru kullanarak 15 günde klasik görünümlü otomobil yaptı. Vatandaşların ilgiyle aracına baktıklarını dile getiren, "Çevredeki vatandaşlar gördükçe şaşırıyor. El yapımı olduğuna inandıramıyorum. Başka bir arabadan bozma zannediyorlar. Ama öyle değil. Her noktasında kendi emeğim var" dedi.

Kandıra ilçesi Ağaçağıl Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Ramazan Şentürk, pandemi döneminde uzun yıllardır kurduğu hayalini gerçeğe dönüştürdü. 3 metre 15 santim uzunluğunda, 1 metre 6 santim genişliğinde ve saatte 30-40 kilometre hız yapabilen aracı tamamen kendi imkanlarıyla yapan Şentürk, otomobilin motorunda çapa makinesi kullandı. 15 günde kaportasını tasarlayan Şentürk, klasik görünüm kazandırdığı otomobiline gözü gibi bakıyor. Pembe rengiyle dikkatleri üstüne çeken otomobile Ramazan Şentürk, Arapça'da "Oku" anlamına gelen "İkra" ismini verdi.

"Dekor olarak kullanılabilir"

Aracın özelliklerinden bahseden Ramazan Şentürk, "Emekli kaportacıyım. Bu duruma beni iten çocukluğumdan beri hevesimin olmasıydı. Bu kadar olacağını ben de beklemiyordum ama biraz büyük oldu. Heveslendik yaptık işte. Pandemide işsizlikten dolayı boş vakitlerimi değerlendirmek için yaptım. Komple şase düzenekleri, kaporta kısmı bana ait. Sadece motor ve elektrik montajını arkadaşıma yaptırdım. İki kişilik bir araç. Ön kısmı bagaj. Motoru arkaya koydum, arkadan itiş olsun diye. Üç ileri bir geri vitesi var. Köylerde biniyorum. Ruhsat alamam, vermezler zaten. Bunu köylerde, çiftlikte binmek için yaptım. Dekor olarak kullanılabilir. Mesela bir AVM'nin önünde ya da otelin lobisinde" dedi.

"Çevredeki vatandaşlar gördükçe şaşırıyor"

Aracı görenlerin şaşırdığını söyleyen Şentürk, "Memlekette daha çok biniyordum, kendi köyüm olduğu için. Burada yabancıyım, yerim de dar, çok kullanamıyorum. Bir araç daha yapıyorum. Üç tekerlekli, dört kişi binebilir. Ön tarafı bagaj olarak tasarladım. Motor yine arkada. Çapa makinesi motoru kullandım. Çevredeki vatandaşlar gördükçe şaşırıyor. El yapımı olduğuna inandıramıyorum. Başka bir arabadan bozma zannediyorlar. Ama öyle değil. Her noktasında kendi emeğim var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Otomobil, 3-sayfa, Kandıra, Kocaeli, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Usta, Çapa Motoruyla Klasik Otomobil Yaptı - Son Dakika

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