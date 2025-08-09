Ankara'nın Polatlı ilçesinde rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden emekli Topçu Yarbay Recep Yaşar, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kanser tedavisi gören Yaşar, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Yaşar için Yeni Mahalle Camisi'nde tören düzenlendi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Yaşar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Polatlı Şehir Mezarlığına götürülerek toprağa verildi.
Törene, Yaşar'ın ailesi, Topçu ve Füze Okulunda görevli askerler, siyasi parti temsilcileri, yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Emekli Yarbay Recep Yaşar, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?