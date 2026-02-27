Emekliler Derneği'nden Acil Talep - Son Dakika
Son Dakika Logo

Emekliler Derneği'nden Acil Talep

27.02.2026 14:06
Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının açlık sınırına yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, "Hükümetten acil talebimiz, en düşük emekli aylığının en azından açlık sınırı seviyesine yükseltilmesidir. Ayrıca, bayram ikramiyeleri ve ek ödemeler gibi desteklerin enflasyona endekslenerek artırılması şarttır" açıklamasını yaptı.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli maaşlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ergün, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere, en düşük emekli aylığı 20 bin TL seviyesinde belirlenmiştir. Ancak, TÜRK-İŞ'in son açıklamasına göre açlık sınırı 32 bin 365 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 105 bin 424 TL'ye ulaşmıştır. Bu rakamlar, emeklilerimizin gerçek yaşam koşullarını yansıtmaktadır. En düşük emekli aylığı, açlık sınırının yalnızca yüzde 61,8'ini karşılayabilmektedir."

Yoksulluk sınırına baktığımızda ise durum daha da vahim. Bu aylık, yoksulluk sınırının sadece yüzde 19'unu karşılıyor. Bu oranlar, milyonlarca emeklimizin temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaması anlamına geliyor. Geçmiş yıllara kıyasla, emekli aylıklarının alım gücü sürekli eriyor; 2020'de açlık sınırının yüzde 95'ini karşılayan aylıklar, bugün yarıya yakın bir orana düşmüş durumda.

Türkiye Emekliler Derneği olarak, bu adaletsizliğe karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Hükümetten acil talebimiz, en düşük emekli aylığının en azından açlık sınırı seviyesine yükseltilmesidir. Ayrıca, bayram ikramiyeleri ve ek ödemeler gibi desteklerin enflasyona endekslenerek artırılması şarttır. Emeklilerimiz, yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş insanlar; onları açlık ve yoksullukla baş başa bırakamayız. Bu konuda tüm siyasi partileri ve yetkilileri duyarlı olmaya çağırıyorum."

Kaynak: ANKA

Kazım Ergün, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

