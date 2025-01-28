Emekliler Geçim Derdiyle Sıkıntıda

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(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'e yaşadıkları sıkıntıları anlatan emekliler "Ev kira, geçinemiyoruz, zor durumdayız, durumumuz iyi değil" dedi. Şevkin, emeklilerin bu serzenişine, "Ekonominin tüm faturasının sadece emeklilere, işçilere emekçilere çıkarılması kabul edilemez bir durum. Eşit olarak vatandaşların bu ücretlerden yararlanması gerekiyor. Emekli, en azından asgari ücret düzeyinde maaş almalıdır" diye karşılığını verdi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'da emeklilerle görüştü. CHP'li Şevkin'e dert yanan, ev kirasını, faturalarını ödeyemeyen, tatil yapamayan, torununa harçlık dahi veremeyen emekliler, "Emeklinin emeklemesine sebep olunuyor. Burnumuzu evden dışarı çıkaramıyoruz. Bir yerde oturup çay içemiyoruz. İnsan olmak istiyoruz" diye sitemde bulundu.

Emeklilik yıllarında rahat bir nefes almak isteyen vatandaşların torunlarıyla tatile çıkmaya, torunlarına harçlık vermeye hakkı olduğuna dikkati çeken CHP'li Şevkin, "Emekliler, maalesef geçim derdiyle karşı karşıya kalıyor. Kirasını ödeyemiyor, elektriğini ödeyemiyor, sağlıkta, ilaçta ekstra para ödemek zorunda kalıyor. Ekonominin tüm faturasının sadece emeklilere, işçilere emekçilere çıkarılması kabul edilemez bir durum. Eşit olarak vatandaşların bu ücretlerden yararlanması gerekiyor. Emekli, en azından asgari ücret düzeyinde maaş almalıdır" diye konuştu.

"Geçinemiyoruz, zor durumdayız"

Görüştüğü emekli vatandaşlara, "Verilen zamla birlikte 14 bin 469 lira ile geçinebilecek misiniz?" sorusunu soran CHP'li Şevkin, şöyle yanıtlar aldı:

Emekli Handan Öderoğlu: "Allah'tan reva değil. Ev kira, geçinemiyoruz, zor durumdayız, durumumuz iyi değil. Elektrik, su parasını ödeyemiyoruz. Buna nasıl bir çözüm bulunacak?"

Emekli Ali Boz: "Bu maaşlarla ne evimizi geçindirebiliyoruz, ne pazara gidebiliyoruz. Onu bunu bırak torunlarımız geldiği zaman biz evden kaçıyoruz. Bu aslında emeklinin emeklemesine sebep olan bir zam. Önümüzdeki genel seçimlerde emekliler olarak gereğini yapacağız."

"Aldığımız para kiraya bile yetmiyor"

Emekli Zihneti Emre: "Hiç memnun değilim. Aldığımız para 14 bin küsür lira. Ev kiraları olmuş en az 15 bin lira. Aldığımız para kiraya bile yetmiyor. 15-16 milyon emekli var. İki ile çarpsak 32 milyon insan ediyor. İstediğimiz zaman hükümeti sandıkta devirme şansımız var. Birlik olursak, birlikte olursak hükümeti devirebileceğiz. Tüm emeklileri birlik olmaya davet ediyorum."

"Ülkemizde insanca yaşamak istiyoruz"

Emekli Nilüfer Bürücek: "Geçinemiyoruz. Bir yerde oturup bir çay bile içemiyoruz. Hepimizin bu ülke için çok emeği var. Biz hala torun büyütüyoruz. Burnumuzu evden çıkarma şansımız yok. Tüm emekliler olarak birlik olmaya hazırız. İnsan olmak istiyoruz. Ülkemizde insanca yaşamak istiyoruz."