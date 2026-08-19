Emekliler Geçim İçin İnşaatta Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekliler Geçim İçin İnşaatta Çalışıyor

Emekliler Geçim İçin İnşaatta Çalışıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de emekliler, yetersiz maaşları nedeniyle inşaatlarda çalışmak zorunda kalıyorlar.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Geçinemediği için inşaatta çalıştığını ifade eden Kadirlili emekli Halil İbrahim Çıplak, "Kalıp işinde çalışıyorum inşaatta. Büyük ihtimalle ölene kadar çalışacağız" derken, bir başka emekli ise "75 yaşındayım. Bu yaşta çıraklık yapıyorum ustalara, harç yapıyorum, boru veriyorum" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aylıkları yetmediği için bazı emekliler inşaatlarda çalışmak zorunda olduklarını ifade ettiler. Kimi emekliler sıva işinde, kimi kalıp işinde, kimisi ise demir işinde çalıştıklarını belirttiler.

"BÜYÜK İHTİMALLE ÖLENE KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Kalıpçılık yapan emekli Halil İbrahim Çıplak, "Maaşım yetmiyor, burada çalışıyorum. Kalıp işinde çalışıyorum inşaatta. Maaş 23 bin 500 lira, üç tane çocuk var, okula gidiyor. Onların okul masrafına yetmez, bırak yani yeme içmeyi. Büyük ihtimalle ölene kadar çalışacağız. Yurt dışındaki emeklilerin çöpçüsü bile tatil yapıyor, daha önce turizmde çalıştım ama bizim emekliler tatile gidemez" dedi.

"ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

Bir diğer inşaat işçisi Ali Yüksel de "Bir kilo çay olmuş 350 lira. Benim günlüğüm 2 paket çay bile etmiyor. 1 kilo domates 65 lira, 5 kilo yoğurt 250 lira, bunun yeteceği mantık işi mi? Zor oluyor, artık güç kudret kalmadı ama çalışmak zorundayız, çaremiz yok. Arabaya binemiyoruz, bugün 81 lira olmuş mazot, mazota zam geldikçe her şeye geliyor. Takdir edersiniz ki çalışmak zorundayız, şartlar çok zor. Bugün 12 bin lira ile 25 bin lira arasında ev kirası var, sen düşün artık geri kalanını. Emeklinin hali mezara kadar gidecek, yapacak bir şey yok. Çalışacağız" diye konuştu.

Bir başka emekli "İnşaatta çalışıyorum geçinmek için, bir şekilde geçimimi sağlamak zorundayım. Mecbur çalışacağız" dedi.

"BU YAŞTA ÇIRAKLIK YAPIYORUM USTALARA"

İnşaatta çalışan 75 yaşındaki bir başka emekli ise şunları söyledi:

"Ustaların yanına geliyorum, bu yaşta çıraklık yapıyorum ustalara, harç yapıyorum, boru veriyorum. 75 yaşındayım. İş olsa çalışacağım. Başka iş de vermiyorlar, yaş geldi. Yoksa o gençlerden ben daha iyi çalışırım. Onlar işten kaytarıyor, ben kaytarma yollarını bilmiyorum. Sabahın köründe 07.00'de geliyorum, akşam 18.00'de gidiyorum. Elimiz ayağımız tutuyor, idare ediyoruz ama el ayak tutmazsa iş kötü. Artık yavaş yavaş teklemeye başladık da yani, o eski çalışmalar bitti. Tekliyoruz yavaş yavaş ama yine de çalışıyorum Allah'a şükür. Ne yapalım ki geçim, boğaz her gün istiyor. Mecburuz."

"MAAŞ YETSE ÇALIŞIR MIYIZ?"

Bir başka emekli, "İnşaatta çalışıyorum, maaş yetmiyor. Yetse çalışır mıyız? Zor tabii ki, çok ağır şartlar. Maaşlar artacak gibi de gözükmüyor, artmaz bu gidişle. Artırmıyorlar, emekli olalı 2 yıl oldu, hala sürünmeye devam" dedi.

Diğer bir emekli de, "Burada İnşaatta çalışıyorum, şu anda maaş yetmiyor. Burada sıva işi yapıyorum. Yaş 60 olmuş halen devam. Maaşlar artsaydı çalışmazdık. Yapacak da bir şey yok, geçinemiyoruz. Zor, 40 derece sıcakta çalışmak da 60 yaşında zor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekliler Geçim İçin İnşaatta Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip alev aldı: Sürücü yanarak can verdi Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip alev aldı: Sürücü yanarak can verdi!
İsrail’in Suriye saldırısından sonra ABD’den sert tepki: İlk kez böyle karşılanıyor İsrail'in Suriye saldırısından sonra ABD'den sert tepki: İlk kez böyle karşılanıyor
YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu
KKTC’de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30’a çıktı KKTC'de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30'a çıktı
Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı
Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi 18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi
Yasemin Ergene 17 yıl sonra setlere dönüyor Rekor ücret alacak Yasemin Ergene 17 yıl sonra setlere dönüyor! Rekor ücret alacak

11:57
İsrail medyasında Türkiye korkusu Yayınlanan analiz her şeyi özetliyor
İsrail medyasında Türkiye korkusu! Yayınlanan analiz her şeyi özetliyor
11:42
Real Madrid’de Mbappe krizi Tepkiler çığ gibi
Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi
11:41
Bir il bu olayı konuşuyor 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
11:37
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti
11:36
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor “Emanetçi üye” oyunu
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu
11:15
Kulüp başkanı çıldırdı Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
11:00
Kuytulcular’a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
Kuytulcular'a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
10:55
İlçede bir ilki gerçekleştirdi, geliri 10 kat arttı Paraya para demiyor
İlçede bir ilki gerçekleştirdi, geliri 10 kat arttı! Paraya para demiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 12:15:19. #7.12#
SON DAKİKA: Emekliler Geçim İçin İnşaatta Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.