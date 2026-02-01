CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Çorum'da… Mitinge Katılanlar: "Emekliyi Öldürdüler... Hiç Geçinemiyoruz, Ekmeği Zor Buluyoruz" - Son Dakika
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Çorum'da… Mitinge Katılanlar: "Emekliyi Öldürdüler... Hiç Geçinemiyoruz, Ekmeği Zor Buluyoruz"

01.02.2026 14:57  Güncelleme: 17:51
CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginin 86'ncısı Çorum'da yapıldı. Mitinge katılan emekliler geçim sıkıntılarını dile getirerek, adalet ve liyakat taleplerinde bulundu. 'Emekliyi öldürdüler; hiç geçinemiyoruz' diyen emekliler, ekonomik zorluklara dikkat çekti.

Haber: Feyaz ÇANAK Kamera: Yasin KABADAYI

(ÇORUM) - CHP'nin, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 86'ncısının yapıldığı Çorum'da emekliler, geçim sıkıntılarını anlattı. Bir emekli, "Emekliyi öldürdüler... Hiç geçinemiyoruz. Ekmeği zor buluyoruz" dedi, bir emekli öğretmen de "Biz, burada sadece adalet, liyakat, hukuk, insanca yaşayacak bir ülke istiyoruz. Ben bir emekli öğretmenim. Atatürk'süz bir karneye çok üzülüyorum. Atatürk'ü silerek Cumhuriyeti silmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

CHP'nin, cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 86'ncısı Çorum'da yapıldı. Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar, sıkıntılarını dile getirdi.

"O kadar haksız, hukuksuzluklar var; onlar için biz burdayız"

Mitinge katılan bir emekli, "O kadar haksız, hukuksuzluklar var. Onlar için biz burdayız. Ben, 76 yaşındayım. Şimdiye kadar ben böyle haksızlık, hukuksuzluk görmedim. Şimdi bir emekli, 20 bin lirayla ben, üniversitede iki tane öğrenci okuttum, 4 yıl. Ama şimdi aynı üniversitede okuyan çocuğumun kızının ev kirası, 25 bin lira. Nereden nereye yani? Bu haksızlıklar, daha ben bu yaşa geldim görmedim" dedi. Vatandaş, daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel için yazdığı, "Belediye seçimi geldi, çattı. Yurdunu sevenler sandığa gitti. Adana ve Aydın tokat attı, Yürü, Özgür Bey yolun açık olsun. Manisa halkıi Özgür Özel' dedi. Bahçeli, orada tekmeyi yedi. CHP halkının yüzü güldü. Yürü, Özgür Bey yolun açık olsun..." şiirini okudu.

"Emekliler, sürünüyor"

Mitinge katılan bir diğer vatandaş da şöyle konuştu:

"Emekli için, çocuklarımız için, geleceğimiz için buradayız. Emekliler, sürünüyor. Benim eşim, 68 yaşında hala çalışıyor. Akşam buradan 8'de yumurta yüklüyor, Rize'ye gidiyor. Sabah 8'de Rize'de oluyor. Gelirken de trafiğe yakalanıyor. Eğer merhametli memurlarımız varsa eşimi gönderiyor. Merhameti yoksa kazanacağı parayı peşinde ceza olarak gönderiyor. Aldığımız, 21 bin lira emekli maaşı... Geçinemiyoruz. Emekliler için buradayız. Çocuklarımız için, torunlarımız için ve ülkenin Anayasa'sı için, hukuk için, adalet için buradayız."

"Atatürk'ü silerek Cumhuriyeti silmeye çalışıyorlar"

"Emekliyi öldürdüler; emeklinin sokağa çıkacak hali kalmadı" diyen bir emekli bir öğretmen de emeklilerin geçim sıkıntılarına ilişkin şunları kaydetti:

"Emeklinin bir lokantaya girip yemek yiyecek hali kalmadı. Emekli, pazardan çürükleri toplayarak geçiniyor; marketlerden tarihi geçmiş ürünleri alarak besleniyorlar. Biz, burada sadece adalet, liyakat, hukuk, insanca yaşayacak bir ülke istiyoruz. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak için buralarda her gün sahalardayız. İnşallah, bir gün buna ulaşacağız. Bir gün bu adaleti, bu liyakati, bu hukuku mutlaka getireceğiz. Önce de eğitimdeki bozukluğu düzeltmemiz lazım. Ben bir emekli öğretmenim. Atatürk'süz bir karneye çok üzülüyorum. Atatürk'ü silerek Cumhuriyeti silmeye çalışıyorlar. Onun için diyoruz ki 'Adaleti istiyoruz. Hukuk istiyoruz. İyi bir gelecek istiyoruz. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak istiyoruz'."

"Hiç geçinemiyoruz; ekmeği zor buluyoruz"

Bir diğer emekli vatandaş da "Emekliliğimiz 15 milyar. Kredi ödüyoruz. Ev kredisi, araba kredisi... Hiç geçinemiyoruz. Ekmeği zor buluyoruz. Bu para, para değil. Ekrem İmamoğlu, inşallah tez vakitte çıkar" dedi.

Kaynak: ANKA

