Emekliler Madencilere Destek Verdi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Tüm Emeklilerin Sendikası Malatya Şubesi, Ankara'da ücret, tazminat ve özlük hakları için mücadele eden Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerine basın açıklamasıyla destek verdi. Şube Başkanı Bekir Erdem, "Madencilerin mücadelesinin yanında olduğumuzu değil, bu mücadelenin bir parçası olduğumuzu söylüyoruz" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Malatya Şubesi üyeleri, Ankara'da hak arama mücadelesini sürdüren Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerine destek vermek amacıyla İsmetpaşa Caddesi Çeşme Durağı'nda bir araya geldi. Emekliler, basın açıklaması sırasında sık sık, "Zafer direnen madencilerin olacak", "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "Sermayeye değil emekçiye bütçe" ve "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları attı.

"MADENCİLER YENİ BİR HAK İSTEMİYOR"

Tüm Emeklilerin Sendikası Malatya Şube Başkanı Bekir Erdem, Bağımsız Maden-İş öncülüğünde mücadele eden Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin günlerdir Ankara'da olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Madencilerin talepleri son derece açık: Aylarca ödenmeyen ücret ve tazminatlarının verilmesi, zorunlu ücretsiz izin dönemlerinde oluşan ücret ve prim kayıplarının karşılanması, geriye dönük özlük haklarının teslim edilmesi ve daha önce üzerinde uzlaşılan ödeme protokolünün uygulanması. Yani madenciler yeni bir hak istemiyor. Zaten çalışarak kazandıkları haklarını istiyorlar. Tam da bu nedenle Ankara'da yaşananlar yalnızca bir işçi-işveren uyuşmazlığı olarak görülemez."

"KAMUNUN GÖREVİ İŞÇİNİN HAKKINI GÜVENCE ALTINA ALMAKTIR"

İşçilerin ücret ve tazminatlarının zamanında ödenmesi gerektiğini vurgulayan Erdem, şöyle devam etti:

"Bir şirket işçinin ücretini, tazminatını ve diğer haklarını zamanında ödemiyorsa; verilen sözler ve yapılan protokoller yerine getirilmiyorsa kamunun görevi işçinin sesini kısmak değil, hukuku ve işçinin hakkını güvence altına almaktır. Oysa madenciler Ankara'da haklarının ödenmesini beklerken polis müdahalesi ve göz altılarla karşılaştılar. Biz emekliler açısından bu tablonun başka bir anlamı daha var. Çalışma yaşamında emeğinin karşılığını alamayan işçi ile yıllarca prim ödedikten sonra insanca yaşamaya yetmeyen aylığa mahküm edilen emekli aynı ekonomik ve siyasal tercihin farklı dönemlerini yaşıyor. Sorun yalnızca ücretin veya emekli aylığının miktarı değildir. Asıl sorun, üretilen değerin kimler arasında ve nasıl paylaştırıldığıdır. Bir tarafta emeğinin karşılığını almak için Ankara'ya gelmek zorunda bırakılan madenciler, diğer tarafta geçinebilmek için ileri yaşlarda yeniden çalışmak zorunda kalan milyonlarca emekli var."

"MADENCİLERİN TALEPLERİNİ KENDİ MÜCADELEMİZİN DIŞINDA GÖRMÜYORUZ"

Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin tüm haklarının eksiksiz ödenmesi çağrısında bulunan Erdem, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bu nedenle madencilerin taleplerini kendi mücadelemizin dışında görmüyoruz. Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin bütün ücret, tazminat, prim ve özlük hakları eksiksiz ödenmeli; yapılan protokoller uygulanmalı ve kamu kurumları üstlendikleri sorumluluğun gereğini yerine getirmelidir. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak madencilerin mücadelesinin yanında olduğumuzu değil, bu mücadelenin bir parçası olduğumuzu söylüyoruz. Çünkü çalışma yaşamında değersizleştirilen emeğin son durağı, yoksul bir emeklilik olmaktadır"