Emekliler Pazar Alışverişinde Zorluk Yaşıyor

(DİYARBAKIR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'daki bir pazarda yaptığı gözlemlere ilişkin konuştu. Tanrıkulu, emeklilerin fiyatların düşmesini bekleyerek pazarın son saatlerinde alışverişe geldiğini belirterek, "Geçmiş yıllara göre aldıklarının yarısını değil, ancak üçte birini alabiliyorlar" dedi.

Tanrıkulu şöyle konuştu:

"Diyarbakır'da pazardayım. Şu an pazarın son saatleri ve burası adeta 'emekli saati'. Emekliler genellikle bu saatlerde geliyor. Neden mi? Çünkü fiyatlar biraz daha düşüyor. Emeklilere sordum: 'Herhalde geçmiş yıllara göre aldıklarınızın yarısını alabiliyorsunuzdur' dedim. 'Ne yarısı?' diye cevap verdiler. 'Ancak üçte birini alabiliyoruz.' Bu yıl emekli ikramiyesine de zam yapılmadı; 4 bin lirada kaldı. Yani bu ikramiye emeklilere adeta bir kuruş bile nefes aldırmadı. Oysa 2018'de ilk verildiği günden bu yana asgari ücret gibi artırılsaydı bugün yaklaşık 17 bin 500 lira olacaktı. Ancak ciddi bir artış yapılmadı. Burada konuştuğum herkes bu durumdan şikayetçi. Öte yandan bugün itibarıyla kredi kartı ve bireysel krediler nedeniyle 4 milyon 250 bin yurttaş icralık durumda. Türkiye genelinde yaklaşık 24 milyon icra dosyası bulunuyor. Böyle bir kara tablo var ve bu tablo pazara da yansıyor. Özellikle emekliler çok dertli. Daha ötesini söylemeye gerek yok."