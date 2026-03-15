Emekliler Pazar Alışverişinde Zorluk Yaşıyor

15.03.2026 17:55
Tanrıkulu, emeklilerin fiyatların düşmesini bekleyerek pazarın son saatlerinde alışveriş yaptığını belirtti.

(DİYARBAKIR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'daki bir pazarda yaptığı gözlemlere ilişkin konuştu. Tanrıkulu, emeklilerin fiyatların düşmesini bekleyerek pazarın son saatlerinde alışverişe geldiğini belirterek, "Geçmiş yıllara göre aldıklarının yarısını değil, ancak üçte birini alabiliyorlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da bir pazarı ziyaret ederek emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkati çekti. Pazarın son saatlerinde alışveriş yapan emeklilerle konuştuğunu belirten Tanrıkulu, emeklilerin fiyatların düşmesini beklediğini ve buna rağmen geçmiş yıllara kıyasla çok daha az ürün alabildiklerini söyledi. Tanrıkulu, emekli ikramiyesinin 4 bin lirada kaldığını ve Türkiye'de kredi kartı ile bireysel krediler nedeniyle milyonlarca yurttaşın icralık durumda olduğunu ifade etti.

Tanrıkulu şöyle konuştu:

"Diyarbakır'da pazardayım. Şu an pazarın son saatleri ve burası adeta 'emekli saati'. Emekliler genellikle bu saatlerde geliyor. Neden mi? Çünkü fiyatlar biraz daha düşüyor. Emeklilere sordum: 'Herhalde geçmiş yıllara göre aldıklarınızın yarısını alabiliyorsunuzdur' dedim. 'Ne yarısı?' diye cevap verdiler. 'Ancak üçte birini alabiliyoruz.' Bu yıl emekli ikramiyesine de zam yapılmadı; 4 bin lirada kaldı. Yani bu ikramiye emeklilere adeta bir kuruş bile nefes aldırmadı. Oysa 2018'de ilk verildiği günden bu yana asgari ücret gibi artırılsaydı bugün yaklaşık 17 bin 500 lira olacaktı. Ancak ciddi bir artış yapılmadı. Burada konuştuğum herkes bu durumdan şikayetçi. Öte yandan bugün itibarıyla kredi kartı ve bireysel krediler nedeniyle 4 milyon 250 bin yurttaş icralık durumda. Türkiye genelinde yaklaşık 24 milyon icra dosyası bulunuyor. Böyle bir kara tablo var ve bu tablo pazara da yansıyor. Özellikle emekliler çok dertli. Daha ötesini söylemeye gerek yok."

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 18:35:29. #7.12#
