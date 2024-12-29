Emekliler Yılı Etkinlikleri Niğde\'de

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde emekliler yılı etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SGK İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında emeklilere yönelik panel, konferans, konser ve yürüyüş etkinlikleri düzenlendi.

Düzenlenen panelde halk sağlığı, psikolojik destek ve sosyal güvenlik hizmetleri ile sağlıklı yaşam, doğru beslenme ve duruş alışkanlıklarının önemi anlatıldı.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen konserde, Niğde Emekliler Korosu tarafından Türk Halk Müziğinin eserleri seslendirildi. Daha sonra vatandaşlarla yürüyüş gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, sağlık, kültür ve sosyal yaşam alanlarında düzenlenen programlarla emeklilerin yanında olduklarını belirtti.