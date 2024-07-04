Emekliler Haftasında DİSK Emekli-Sen İzmir Şubesi İktidara Kırmızı Kart Gösterdi

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(İZMİR) -DİSK Emekli-Sen İzmir Şubesi üyeleri, Emekliler Haftası kapsamında yapılan açıklamada; iktidara zam oranları nedeniyle kırmızı kart gösterdi. DİSK Emekli Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe, "Emekliler Haftasında bizi ölüme mahkum ettiler" dedi.

Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısıyla mücadele eden milyonlarca emeklinin merakla beklediği ara zam oranları dün belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 19,31, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 24,73 zam yapılacak.

DİSK Emekli-Sen İzmir Şubesi üyeleri, Konak Cumhuriyet Meydanı'nda Emekliler Haftası kapsamında yaptığı açıklamada zam oranlarına tepki ve iktidara kırmızı kart gösterdi.

Yeşiltepe: "Düştüğümüz duruma bakın"

DİSK Emekli Sen Ege Bölge Temsilci Sabahattin Yeşiltepe, Emekliler Haftası'nın kutlu olmadığını, emeklilerin açlığa mahkum edildiğini belirterek şunları söyledi:

"Emekliler Haftası'nda bizi ölüme mahkum ettiler. Verdikleri zamlar zaten belli. Dünyada asgari ücretin altında maaş alan emekliler yığınları haline geldik biz. 10 bin liraya kira var mı? Pazarda, emeklileri sabah görüyor musunuz? Bırakın akşamüstü toplanmaları belediyenin çöp arabası gelmeden önce biz olmaya başladık. Düştüğümüz duruma bakın! ve bize Emekliler Haftası kutlu olsun diyorlar. Bizde Emekliler Haftası kutlu değil. Ölüme mahkum ettiler bizi. Artık bunları söylemekten bıktık. Buraya tabut koyduk. Deli gömleği giydik. Kefenimizi giydik. En son delirdik, huniyi giydik. Halen bizi yok sayıyorlar. Onlar inadına yok saydıkça biz varlıklarımızı sürdüreceğiz."

Ercan: "En yakın gelecekte de emekliler kırmızı kartı gösterip mevcut iktidarı alaşağı edecektir"

DİSK Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ercan Çınarlı ise 31 Mart seçimlerini hatırlatarak gelecek ilk seçimde kırmızı kart uyarısı yaptı ve şöyle konuştu:

"Hepimiz biliyoruz ki 22 yıllık AKP iktidarından bu yana emekliler kazanılmış bütün haklarını kaybettiler. Yaşam çekilmez hale geldi. 15-20 bin lira ev kiralarının olduğu yerde emekliler 10 bin liraya mahkum etmek, emeklileri açlık sınırında değil ölüm sınırında yaşatmaktır. En son yüzde 24,74 oranında emeklilere müjde verdiler. 'Zam yaptık' dediler. Kök maaş denilen bir ucube var. Matematik oyunlarıyla dolu dolambaçlı yolardan vatandaşlarımıza pembe tablo çiziyorlar. 'Biz yüzde 25 zam verdik' diyorlar. Sadece 4 milyon emekli bu yüzde 24,74'ten payını alamıyor. Dul ve yetimler yüzde 75 gibi maaş alırken o adı geçen 2 bin 750 liranın yüzde 70'ini alacaklar. Bu gerçekleri sergilemeden eskiden yaptıkları gibi matematik oyunlarıyla insanları kandırıyorlar. 31 mart seçimlerini hatırlayacak olursak… 16 milyon emekliyle yıllarca uğraştınız, yok saydınız. 'emekliler devletin sırtında yük' dediniz. Halbuki emekliler 30 yıl mücadele etmişler, emek vermişler. Ülke ekonomisine katkı koymuşlar. Ancak havuzda biriken, analarının ak sütü gibi helal olan paraları emekli olduğunda vermemek üzere oyunlar, dolambaçlı işler yaptılar. Kara tablo çizmeye gerek yok. Emekliler 31 Mart'ta sarı kartı gösterdi. En yakın gelecekte de emekliler kırmızı kartı gösterip mevcut iktidarı alaşağı edecektir. Bu kudret vardır. Biz mazlumlar ayağa kalktığında zalimlerin diz çöktüğünü gördük."

Yeşiltepe: "Emekliler Haftası'na açlık ve sefalet içinde giriyoruz"

Tüm emekliler adına ortak açıklamayı okuyan DİSK Emekli Sen Ege Bölge Temsilci Sabahattin Yeşiltepe, şunları söyledi:

"Emekliler yılı ilan edilen 2024 yılında, Emekliler Haftası'na açlık ve sefalet içinde giriyoruz. 28 Haziran-4 Temmuz Emekliler Haftası'nda, açlık, yoksulluk, sefalet üçgenindeki emeklilerin için kutlayacak bir şey yok. Türkiye'de emekliler, yıllardır ne Emekliler Haftası'nı ne de Emekliler Günü'nü kutlayabiliyor. Emeklilerin kendileri için ayrılan bu haftada, dahası 'emeklilerin yılı' ilan edilen 2024 yılında, günlerimiz kutlamalarla değil yaşam mücadelesiyle geçiyor. Enflasyonun sebebini işçilerin ücretlerinde, emeklilerin aylıklarında arayanlar sermayeyi beslemeye devam ediyor.

"Emekliler açlık sınırının yarısındaki aylıklarımızla ne geçinebiliyor ne barınabiliyor"

Bilim kar enflasyonu diyor; onlar emekli aylıkları. Bilim firmaların karları diyor; onlar asgari ücret-enflasyon sarmalı! Emekliler açlık sınırının yarısındaki aylıklarımızla ne geçinebiliyor ne barınabiliyor ne de temel gıda maddelerine erişebiliyoruz diyor; onlar çalışmıyorlarsa yaşamasınlar. Bizler buzdolabımızdan eksilterek faturaları denkleştirmeye; torunumuzun harçlığından keserek ilaç paramızı yetiştirmeye çalışırken '2-3 ay bedeli hep birlikte ödeyeceğiz' diyorlar. Bedeli ödeyen on yıllardır işçiler oluyor, emekliler oluyor. Sefa sürenlerse bir kez daha servetlerini cebimizden aldıklarıyla katlayanlar oluyor.

"Bu ülkenin emeklileri bir araya geldiğinde gideceğiniz o günlerin yakın olduğunu hatırlatıyoruz"

Bu ülkede, en düşük emekli aylığı, ancak Hazine yardımlarıyla 10 bin liraya tamamlanıyor. Bu şartlarda, 4 milyona yakın emeklinin Temmuz ayında hiç zam almayacağı ya da resmi enflasyon oranından dahi düşük zamlı aylıklara mahkum edileceği yüksek enflasyonun bedelini hep birlikte ödeyeceğimizi söylemekten çekinmiyorlar. Yanlış ekonomi politikalarının, yanlı programların bedelini işçilere, emekçilere, emeklilere ödetenlerle barışmayacağız. Bayramda sadakanızı, seçim süreçlerinde müjdelerinizi, emekliyi enflasyona ezdirmedik sözlerinizi kabul etmiyor; bu ülkenin emeklileri bir araya geldiğinde gideceğiniz o günlerin yakın olduğunu hatırlatıyoruz! Emekliler olarak son sözü bizim söyleyeceğimizi gösterecek; insan onuruna yakışır bir emeklilik yaşamı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bayramımızdan, soframızdan, torunlarımızın geleceğinden, yaşamımızdan çalanların, aklımızla alay edercesine emekliler haftasını kutlamalarını kabul etmeyeceğiz."