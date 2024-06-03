Emeklilere enflasyon oranında zam yapılmazsa 4 milyon emekli sıfır veya resmi enflasyonun altında zam alabilir

Güncel

(İSTANBUL) - Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli aylığı en az enflasyon oranı kadar artmazsa 4 milyona yakın emeklinin sıfır veya resmi enflasyonun altında zamla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, temmuz ayında maaş ve emekli aylık artışlarında dikkate alınacak 6 aylık resmi enflasyon oranının yüzde 26-27 civarında olacağını ifade etti. "Milyonlarca emekli sıfır veya resmi enflasyonun altında zam alabilir" ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon oranında zam çantada keklik değil. Zam kök aylıklara yapılacağı için 10 bin TL'ye tamamlanan emekli aylığı en az enflasyon oranı kadar artmazsa 4 milyona yakın emekli sıfır veya resmi enflasyonun altında zamla yüz yüze. 8 bin TL kök aylığı olan emekli şu an 10 bin TL alıyor. Yüzde 25 artış olursa aylığı 10 bin TL olur. Yani sıfır zam alır.

TÜİK 5 aylık resmi enflasyonu yüzde 22,72 olarak açıkladı. Bir sonraki aylık enflasyon yüzde 3 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 26,4 olur. 6 aylık resmi enflasyonun yüzde 26-27 civarında olması kuvvetle muhtemel.Temmuz ayında maaş ve emekli aylık artışlarında dikkate alınacak 6 aylık resmi enflasyon oranı yüzde 26-27 civarında olacak. Hesaplamalar bu oran üzerinden yapılacak"