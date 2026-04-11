Emeklilere ÖTV'siz Araç Düzenlemesi İçin Kritik Süreç Başladı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ÖTV'siz araç düzenlemesi için kritik süreç başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifi sonrası gözler Meclis'ten çıkacak karara çevrildi. Teklif, belirli şartları sağlayan emeklilere araç alımında vergi muafiyeti getirilmesini öngörüyor, ancak 2026 yılı itibarıyla emeklilere özel ÖTV'siz araç alım hakkı tanıyan bir yasa henüz yürürlüğe girmedi. TBMM'ye bazı milletvekilleri tarafından sunulan teklifler henüz yasalaşmadığı için Resmi Gazete'de yayımlanan bir düzenleme bulunmuyor ve sosyal medyadaki iddialar resmi karar niteliği taşımıyor.

Mevcut mevzuata göre sadece emekli olmak, ÖTV muafiyetli araç alımı için yeterli bir kriter değil. Emekliler, ancak engellilik kriterlerini karşılamaları durumunda ÖTV istisnasından faydalanabiliyor. ÖTV muafiyetinden yararlanabilmek için engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan vatandaşlar veya sağlık kurulu raporunda özel tertibatlı araç kullanması gerektiği belirtilen engelli bireyler gibi belirli şartların sağlanması gerekiyor. Bu kişiler, gerekli şartları sağlamaları halinde ÖTV ödemeden sıfır araç satın alabiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan düzenlemeye göre, 2026 yılı için ÖTV muafiyetli araç alımında üst fiyat limiti 2 milyon 873 bin TL olarak belirlendi ve bu tutar vergiler dahil satış fiyatı üzerinden uygulanıyor. Limitin üzerindeki araçlar için ÖTV muafiyeti uygulanmıyor. ÖTV'siz araç alımında ayrıca araçta en az yüzde 40 yerli üretim katkısı bulunması, aracın 10 yıl boyunca satılamaması ve engelli bireyin kullanımına uygun özel tertibat bulunması gibi teknik kriterler de aranıyor. Araç 10 yıl dolmadan satılırsa, ödenmeyen ÖTV tutarının devlete ödenmesi gerekiyor, ancak 27 Aralık 2024 tarihinden önce alınan araçlar için eski düzenleme geçerli ve bu araçlar 5 yıl sonunda satılabiliyor.

TBMM'ye sunulan bazı tekliflerde özellikle çiftçi emeklilerine yönelik ÖTV muafiyeti önerileri yer alıyor, ancak bu teklifler henüz komisyonda görüşülmediği veya Meclis'ten geçmediği için yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmuyor.