Emeklilere ÖTV'siz Araç Düzenlemesi Gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emeklilere ÖTV'siz Araç Düzenlemesi Gündemde

26.05.2026 02:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emeklilere ÖTV'siz araç alımı için teklif TBMM'de görüşülüyor, şartlar henüz netleşmedi.

Emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesi TBMM'deki gündemini koruyor. Henüz yasalaşmayan teklifin, belirli kriterleri karşılayan emeklileri kapsayabileceği ve ilk etapta tüm emeklilere yönelik olmayabileceği değerlendiriliyor. Teklifin komisyon sürecinin ardından Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.

Henüz kesinleşmiş resmi şartlar olmasa da, teklif metninde öne çıkan maddeler arasında araç alım hakkının bir defaya mahsus olması, alınan aracın 5 yıl boyunca satılamaması, ticari araçların kapsam dışı tutulması ve düzenlemenin sadece binek otomobiller için geçerli olması yer alıyor. Ayrıca, aracını erken satanlardan alınmayan ÖTV tutarının faiziyle tahsil edilmesi de gündemde.

2026 yılı itibarıyla engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyet üst limiti 2 milyon 873 bin 972 TL'ye yükseldi. Emeklilere yönelik düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde benzer limitlerin uygulanabileceği düşünülüyor. 2026 limitleri göz önüne alındığında, Togg T10X, Fiat Egea, Toyota Corolla, Hyundai i20 ve Renault Megane Sedan gibi modeller kapsama girebilecek araçlar arasında yer alıyor.

Şu anki durumda emeklilere ÖTV'siz araç hakkı tanıyan teklif TBMM'de yasalaşmış değil. Teklifin komisyon sürecinin ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor, ancak resmi bir tarih henüz paylaşılmadı. Sosyal medyada dolaşan 'yasalaştı' iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Politika, Ekonomi, Güncel, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emeklilere ÖTV'siz Araç Düzenlemesi Gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

00:31
Kılıçdaroğlu’nun A takımı belli oluyor: Listedeki o isimler ilk kez paylaşıldı
Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oluyor: Listedeki o isimler ilk kez paylaşıldı
23:56
Victor Osimhen’e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
Victor Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
23:49
İran’ın 3 kentinde patlama sesleri
İran'ın 3 kentinde patlama sesleri
23:21
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak
22:14
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
21:24
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 02:42:59. #7.13#
SON DAKİKA: Emeklilere ÖTV'siz Araç Düzenlemesi Gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.