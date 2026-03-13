Emeklilere ÖTV'siz otomobil yolu açılıyor! Teklif Meclis'e sunuldu - Son Dakika
Emeklilere ÖTV'siz otomobil yolu açılıyor! Teklif Meclis'e sunuldu

13.03.2026 08:40
Bağ-Kur’dan emekli esnaf ve sanatkarların otomobil alırken ÖTV ödememesi için hazırlanan kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif yasalaşırsa belirli şartları taşıyan emekliler ÖTV’den olarak bir defaya mahsus daha uygun fiyata otomobil alacak ve bu aracı 5 yıl boyunca satamayacak. Düzenleme şu an için komisyon ve Genel Kurul sürecini bekliyor.

Emeklilerin otomobil alırken Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödememelerini öngören bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklif yasalaşırsa belirli şartları taşıyan emekliler araç satın alırken önemli bir vergi avantajından yararlanabilecek.

Son dönemde emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli öneriler gündeme gelirken, otomobil alımında ÖTV muafiyeti sağlayacak düzenleme de bu başlıklar arasında yer aldı. Meclis’e sunulan teklif, emeklilerin araç sahibi olmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Teklifte yer alan düzenlemeye göre, şartları karşılayan emekliler otomobil satın alırken bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ödemeyecek. Bu sayede araç fiyatlarında ciddi bir indirim sağlanması hedefleniyor.

DÜZENLEME HANGİ EMEKLİLERİ KAPSIYOR?

Kanun teklifinde, esnaf ve sanatkâr statüsünde bulunup Bağ-Kur üzerinden emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik özel bir vergi istisnası öngörülüyor. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında yer alan kişiler ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1-b maddesi kapsamında Bağ-Kur’dan emekli olan vatandaşlar düzenlemeden yararlanabilecek. Bu kapsama giren emekliler, gerekli şartları sağlamaları halinde binek otomobil alımında ÖTV muafiyetinden faydalanabilecek.

EMEKLİLERE ÖTV MUAFİYETİ İÇİN ŞARTLAR

Teklifte vergi istisnasının kullanımına ilişkin bazı sınırlamalar da yer alıyor. Buna göre söz konusu hak emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde yalnızca bir kez kullanılabilecek. Ayrıca ÖTV muafiyetiyle satın alınan araçların 5 yıl boyunca satılması veya devredilmesi mümkün olmayacak. Bu düzenlemeyle vergi avantajının ticari amaçla kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

SÜREÇ HENÜZ TAMAMLANMADI

Emeklilere ÖTV’siz araç alınmasına imkan tanıyan düzenleme şu an için yalnızca Meclis’e sunulmuş bir kanun teklifi niteliği taşıyor. Türkiye’de yasama süreci kapsamında teklifler önce Meclis Başkanlığı’na sunuluyor, ardından ilgili komisyonlarda görüşülüyor. Komisyonlardan geçen düzenlemeler daha sonra Genel Kurul’da oylamaya sunuluyor.

Teklifin kabul edilmesi halinde düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emre Akcay Emre Akcay:
    4a lılar bu devletin emeklisi değilmi bu devlete her türlü hizmet etmedilermi?? 18 ay askerlil 25 yıl işcilik hayatı bir indirim cokmu geldi. 3 0 Yanıtla
  • Volki Tolki Volki Tolki:
    dıdının dıdısı boş işler 1 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    milyon tane sart koyarlar yine kimse alamaz 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
